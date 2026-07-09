Logo

Aларм у Банату: Пронађен отпад од свиња, крије се језива опасност

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 12:23

Коментари:

0
Доктор, хирург, рукавице
Фото: Pexels

Велика количина опасног животињског отпада пронађена је у непосредној близини села Јарковац, спакована у пластичне вреће и бестидно побацана у јарак поред локалног пута.

Основано се сумња да се ради о контаминираним остацима након клања свиња, што је подигло на ноге комплетан Банат.

Мјесто на којем је пронађена ова потенцијална еколошка бомба налази се на самој граници банатских општина Сечањ, Алибунар и Ковачица, а локално становништво је у паничном страху због чињенице да је у Србији и даље активан смртоносни вирус афричке свињске куге.

Становници Јарковца су током јутра пријавили неподношљив, јак срeж и непријатан мирис који се ширио на улазу у село. Инспекцијске службе су одмах изашле на терен и затекле језив призор.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Слобода се не добија на тацни; У будућност корачамо уздигнуте главе

“Индустријски, односно животињски отпад био је упакован у ПВЦ вреће. У сарадњи са ветеринарском службом општине Сечањ и ЈКП 'Сечањ', установили смо да је ризик поприлично велики. У вријеме афричке свињске куге, која је тренутно присутна, морају се предузети хитне и најрадикалније мјере”, изјавио је Данијел Живић, начелник општинске управе Сечањ.

Хитна евакуација због афричке куге

С обзиром на то да афричка свињска куга може да се пренесе преко контаминираних остатака угинулих или закланих животиња, ветеринарске екипе спроводе хитне мјере како би се утврдило поријекло меса и спријечило ширење заразе која би могла да десеткује сточни фонд у овом дијелу Војводине.

Цијели терен је под строгим надзором, а отпад се уклања по посебним безбједносним протоколима. Полиција и инспекција интензивно трагају за несавјесним кланичарима који су на овај начин угрозили здравље људи и безбједност комплетног региона, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Афричка куга свиња

свиње

Србија

вирус

Коментари (0)

Прочитајте више

Цвијановић: Слобода се не добија на тацни; У будућност корачамо уздигнуте главе

Република Српска

Цвијановић: Слобода се не добија на тацни; У будућност корачамо уздигнуте главе

1 ч

0
Ана Каспариан, америчка новинарка: Босна и Херцеговина су двије мале државе

Фудбал

Америчка новинарка: Босна и Херцеговина су двије мале државе

1 ч

1
Дарко Младић: Лажне вијести о смрти, генерала посјетили из српске Амбасаде

Република Српска

Дарко Младић: Лажне вијести о смрти, генерала посјетили из српске Амбасаде

1 ч

0
Ирнес Хубијар, привођење

Хроника

Ирнес Хубијар притворен због пријетњи тероризмом Републици Српској и Милораду Додику

2 ч

5

Више из рубрике

Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?

Србија

Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?

3 ч

0
Војска војници парада

Србија

Пуковник открио шта чека регруте током 75 дана: Неће то бити хотел

5 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Упуцан Сандокан, погођен са више хитаца

6 ч

0
Полиција Србија

Србија

Породична драма у Београду завршила смрћу: Полиција истражује околности трагедије

17 ч

0

  • Најновије

14

02

Врућина однијела више од 5 хиљада живота: Катастрофа у Њемачкој

13

49

Немедицинском кадру УКЦ-а Српске додатак од 150 марака

13

44

Доста је било натезања са новцем: Ова четири знака Зодијака ускоро пуне новчанике

13

43

Масовна еутаназија свиња у Хртковцима

13

43

Познато када на терен излазе Ђоковић и Синер

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима