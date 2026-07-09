Aларм у Банату: Пронађен отпад од свиња, крије се језива опасност

Аутор:АТВ редакција
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Велика количина опасног животињског отпада пронађена је у непосредној близини села Јарковац, спакована у пластичне вреће и бестидно побацана у јарак поред локалног пута.
Основано се сумња да се ради о контаминираним остацима након клања свиња, што је подигло на ноге комплетан Банат.
Мјесто на којем је пронађена ова потенцијална еколошка бомба налази се на самој граници банатских општина Сечањ, Алибунар и Ковачица, а локално становништво је у паничном страху због чињенице да је у Србији и даље активан смртоносни вирус афричке свињске куге.
Становници Јарковца су током јутра пријавили неподношљив, јак срeж и непријатан мирис који се ширио на улазу у село. Инспекцијске службе су одмах изашле на терен и затекле језив призор.
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“Индустријски, односно животињски отпад био је упакован у ПВЦ вреће. У сарадњи са ветеринарском службом општине Сечањ и ЈКП 'Сечањ', установили смо да је ризик поприлично велики. У вријеме афричке свињске куге, која је тренутно присутна, морају се предузети хитне и најрадикалније мјере”, изјавио је Данијел Живић, начелник општинске управе Сечањ.
С обзиром на то да афричка свињска куга може да се пренесе преко контаминираних остатака угинулих или закланих животиња, ветеринарске екипе спроводе хитне мјере како би се утврдило поријекло меса и спријечило ширење заразе која би могла да десеткује сточни фонд у овом дијелу Војводине.
Цијели терен је под строгим надзором, а отпад се уклања по посебним безбједносним протоколима. Полиција и инспекција интензивно трагају за несавјесним кланичарима који су на овај начин угрозили здравље људи и безбједност комплетног региона, преноси Блиц.
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