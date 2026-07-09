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Документ који потврђује како су из Бећировићевог кабинета обманули Комисију за очување националних споменика

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 12:55

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бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић
Фото: Срна

Иако није ступила на снагу одлука о именовању нових чланова Комисије за очување националних споменика БиХ, коју су донијели чланови Предсједништва БиХ Денис Бећировић и Жељко Комшић прегласавањем српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, Бећировићев кабинет такву одлуку упутио је Комисији.

РТРС је у посједу документа који је потписао шеф Кабинета Бећировића.

Одлука о именовању нових чланова Комисије
Одлука о именовању нових чланова Комисије

Шеф Кабинета Бећировића Алија Кожљак је мимо прописаних протоколарних процедура, Комисији доставио одлуку Предсједништва БиХ о именовању чланова комисије коју су прегласавањем два члана из Федерације усвојила, а на коју је српски члан Жељка Цвијановић уложила вето.

Народна скупштина Републике Српске је на посебној сједници двотрећинском већином потврдила изјаву Цвијановићеве према којој је одлука Предсједништва БиХ о именовању Комисије за очување националних споменика усвојена без консензуса на сједници те заједничке институције, веома штетна по републичке виталне интересе.

Тиме је одлучено да за Српску спорна одлука Предсједништва БиХ неће ступити на снагу

Подсјећамо, члан Комисије за очување националних споменика из Републике Српске Анђелина Ошап Гаћановић изјавила је да је све надлежне адресе извијестила о самосталном и незаконитом поступању шефа кабинета члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића, који је мимо свих процедура, Комисији доставио одлуку Предсједништва БиХ, на коју је српски члан Жељка Цвијановић уложила вето.

(РТРС)

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Тагови :

Комисија за очување националних споменика

Денис Бећировић

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