Кошарац: Бећировић кад год изгуби потрчи пред крњи Уставни суд БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Денис Бећировић кад год изгуби политичку битку потрчи пред крњи Уставни суд, увјерен да ће му бошњачке и стране судије дати оно што му нису дали ни Устав, ни Дејтон, оцијенио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац је указао да је покушај враћања страних чланова у Комисију за очување националних споменика бошњачки политички пројекат чији је циљ прекрајање историје, брисање српског културног идентитета, стварање "лажне босанске баштине" и отварање простора за отимање имовине Републике Српске.
"Зато му смета вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић. Зато му смета једногласна подршка Народне скупштине Републике Српске. Зато му смета свако уставно право Републике Српске и чињеница да не пристајемо на политичке диктате из Сарајева", истакао је Кошарац.
Указао је да је Бећировићева опсесија Републиком Српском одавно прерасла оквире политичке борбе и да је његова једина агенда обрачун са Српском.
Република Српска
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Према његовим ријечима, вето Жељке Цвијановић био је "потпуно уставан, легитиман и одговоран чин заштите интереса Републике Српске и српског народа", а подршка Народне скупштине Републике Српске показала је да, када је ријеч о одбрани уставног положаја Српске, постоји јединство које ниједан апелација не може поништити.
"Крајње је вријеме да бошњачки политичари схвате реалност", државно руководство Српске и њене институције никада неће тражити дозволу Сарајева да штите уставни положај Српске и интерес српског народа, те да користе Дејтоном и Уставом загарантована права", написао је Кошарац на Инстаграму.
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