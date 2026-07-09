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Хрватски медиј о изборним технологијама у БиХ: Огромна могућност манипулација

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 09:11

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Хрватски медиј о изборним технологијама у БиХ: Огромна могућност манипулација
Фото: АТВ

Нове изборне технологије бирачима у БиХ на општим изборима донијеће листић на којем ће бити називи странака и бројеви, а други са именима страначких кандидата због чега се тешко може говорити о јасном, једноставном и транспарентном избору, пише загребачки "Вечерњи лист" издање за БиХ.

"Бирач би, умјесто да пред собом има јасан листић са именима кандидата, морао упоређивати један папир са другим, памтити или преписивати бројеве, повезивати их са странкама и тек онда покушати правилно означити преференцију", истиче се у тексту и упозорава да је могућност грешке, па и манипулација у том случају огромна.

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Наводећи да модел који се уводи у БиХ више подсјећа на изборне експерименте из банана-република него на озбиљан преференцијални систем гласања, "Вечерњи лист" указује да су слична рјешења примијењена у Папуа Новој Гвинеји или 1994. године у Јужноафричкој Републици.

"Оно што је тамо можда било техничко или прелазно рјешење у БиХ покушава се представити као модернизације изборног процеса", истиче лист, преноси "Срна".

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Иако је имала 17 милиона КМ скупљу понуду на тендеру је набавка нових изборних технологија повјерена компанији "Смартматик" која се у САД процесуира због корупционе афере, а провјерава се и низ пријава широм свијета.

"Приликом припрема за изборе у БиХ установљено је да су на формату изборног листића који треба пролазити кроз скенере, који у суштини броје гласове, преситна слова, због чега се приступило увођењу рјешења са одвојеним листићима са именима странака и онима са именима кандидата", наводи "Вечерњи лист".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Скенери

изборне технологије

Парламентарни избори

Избори 2026

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