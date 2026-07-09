Велики шок на тесту: Да ли више троши легендарни Голф 1 или Голф 8?

Аутор:АТВ редакција
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Строги еколошки прописи, хибридна технологија и напредак у дизајну мотора стално нас увјеравају како су данашњи аутомобили на самом врхунцу ефикасности.
Међутим, иако је то у теорији тачно, једно велико тестирање у реалним условима открило је невјероватну чињеницу – класични модели из прошлог вијека у стварности су толико штедљиви да су надмашили своје модерне насљеднике.
Резултати великог упоредног теста потпуно су изненадили и саме стручњаке те покренули лавину оштрих расправа међу возачима широм Балкана.
Познати њемачки аутомобилски магазин Ауто Билд измјерио је стварну потрошњу чак 110 олдтајмера на локалним путевима и ауто-путевима, а крајњи исходи руше модерне еколошке митове. Чак 12 времешних аутомобила забиљежило је потрошњу мању од 6 литара на 100 километара, док је апсолутни побједник теста постао култни Фолксваген Голф 1 са дизел мотором од 54 коњске снаге.
Захваљујући тежини од свега 851 килограма, прва генерација легендарног компакта остварила је просјечну потрошњу од невјероватних 3,9 литара дизела. Са друге стране, његов модерни насљедник на истој рути, Голф 8 2.0 ТДИ, троши 4,3 литра.
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Ипак, повратак у прошлост има своју цијену. Током вожње стари Голф је испуштао облаке чађи, а сирове вибрације мотора преносиле су се кроз цијелу кабину, што је по данашњим стандардима незамисливо. Модерни Голф је тежи за готово пола тоне, али сва та додатна маса одлази на врхунску безбједносну опрему, ваздушне јастуке и зону гужвања која у сударима спашава животе.
Стари "Фићо" надмашио модерни хибрид, Трабант задивио
Слично изненађење догодило се и у категорији бензинаца. Класични Фиат 500 освојио је титулу најштедљивијег са потрошњом од 4,8 литара на 100 километара. Тиме је надмашио нови Фиат 500 Хибрид, који је на истом тесту трошио 5,2 литра. И овдје улогу игра снага - стари модел развија тек 18 коњских снага, док модерни хибрид има далеко употребљивијих 65 КС и неупоредиво је сигурнији, преноси Јабука.тв.
Да лагана каросерија и једноставна механика чине чуда, потврдили су и други култни модели на овом великом испитивању:
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