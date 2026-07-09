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Минић: Дјеца погинулих бораца из Невесиња добиће посао у РиТЕ Гацко

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 10:20

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић у Невесињу
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је данас да ће неколико дјеце погинулих бораца из Невесиња бити запослено у РиТЕ Гацко.

"Преузели смо један задатак који није реализован, знам да је Невесиње мала општина и да нема капацитета за запослење. Тражићу и биће запослено неколико дјеце погинулих бораца у РиТЕ Гацко", рекао је Минић на састанку са дјецом погинулих бораца у Невесињу, преноси РТРС.

Поручио је да проблем запослења ове категорије мора да буде ријешен.

Минић и Остојић, Невесиње

Градови и општине

Минић и Остојић посјетили спомен-собу у Невесињу

Састанку присуствују и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, предсједник Предсједништва БОРС-а Милован Гагић, те представници локалне Борачке организације.

Минић и Остојић започели су посјету Невесињу обиласком спомен-собе.

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Тагови :

Саво Минић

Невесиње

РиТЕ Гацко

Дјеца погинулих бораца

посао

Коментари (2)

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