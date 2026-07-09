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Интернет експлодирао: Људи шокирани чиме мајка храни дијете, прште оптужбе

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 10:58

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

На друштвеним мрежама је букнуо прави виртуелни рат након што је позната инфлуенсерка Отам Пејџ Комбс, која храни породицу од шест чланова, јавно показала шта даје својој једногодишњој кћерки Алејхи да једе за ручак.

Видео је у рекордном року забиљежио више од 4,3 милиона прегледа, а корисници су толико згрожени избором и количином намирница да су је отворено оптужили за „злостављање дјетета“.

Људи упозоравају да Отам сервира порције које не поједе ни одрасла особа за цијели дан, док мајка на жестоке критике хладно одговара да само воли своју „срећну и буцмасту дјевојчицу“.

Оброк из ноћне море: Тјестенина, пљескавице и пица ролнице

На спорном снимку види се како мајка дјетету, одмах након двочасовног спавања, спрема преобилан и изразито нездрав ручак који се састоји од:

  • Тјестенине натопљене индустријским црвеним сосом,
  • Читавог тањира пржених пилећих пљескавица,
  • Калоричних пица ролница.

Пратиоци су одмах засули видео бијесним коментарима. "Ово је претјерано храњење и чисти криминал", "Ако вам је циљ да скратите живот тој беби, онда радиш одличан посао, мама", "Имам 39 година и не поједем толико за ручак и вечеру заједно, ово јадно дјете се већ мучи" – само су неке од реакција шокираних људи. Дио гледалаца сматра да Отам намјерно ставља оволике количине хране у кадар само да би провоцирала јавност и сакупљала прегледе.

Огласили се и стручњаци: Ово оставља посљедице за цијели живот

Поводом овог виралног случаја огласили су се и стручњаци за исхрану одојчади и дјеце, који су потврдили да је овакав начин исхране озбиљан разлог за забринутост.

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"Из приложеног видео снимка јасно се види да дјете већ има значајну количину централне масноће и обилне масне ћелије на удовима. Порције су огромне за тај узраст. Храњење дјеце оваквом храном препуном скроба и масти трајно одређује нездраве преференције и порције за остатак живота", упозоравају нутриционисти.

Стручњаци додају да младе мајке све чешће бирају прерађену храну јер је практична за хватање, али упозоравају да сосови из продавница обилују натријумом, док се витамин Ц потпуно губи током обраде. Иако један прерађен оброк неће направити штету, досљедно практиковање оваквог менија озбиљно угрожава здравље и развој малог дјетета, преноси Yu Mama.

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Тагови :

храна за бебе

беба

занемаривање дјетета

Храна

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