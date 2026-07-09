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Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 10:34

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Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?
Фото: Tanjug/Boris Milivojević

Милан Остојић, познатији као Сандокан, упуцан је синоћ око 23 сата испред тржног центра у Шапцу, након наводне свађе испред угоститељског објекта.

Превезен је у болницу, док његово здравствено стање за сада није познато.

Остојић је, према првим информацијама, након свађе упуцан са више хитаца и возилом Хитне помоћи пребачен у болницу.

Ко је Милан Остојић Сандокан?

Милан Остојић познат је као један од вођа такозване "шабачке групе", која је према оптужници била повезивана са више тешких кривичних дјела, укључујући пет убистава, покушај убиства, трговину дрогом, прање новца и разбојништва.

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Остојић је првостепено осуђен на 20 година затвора због подстрекавања на убиство Синише Кромека, док је ослобођен оптужби за злочиначко удруживање и трговину дрогом. Апелациони суд је 2015. године преиначио пресуду и казну му смањио на 10 година затвора, а на условну слободу пуштен је 2018. године, прије истека казне.

У Бијелој књизи МУП се наводило и да је криминална делатност Сандоканове групе крајем 90их, почетком двехиљадитих била разбојништво, наношење тешких телесних повреда, тешких крађа, изнуда, уцјена и кријумчарење опојних дрога.

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Тагови :

Милан Остојић Сандокан

Пуцњава

Шабац

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Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?

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