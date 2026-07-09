Logo

Почела расправа: За величање НДХ и тзв. Армије БиХ до три године затвора

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 11:15

Коментари:

0
Сједница Народне скупштине Републике Српске
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Посланици Народне скупштине Републике Српске разматрају Приједлог закона о допунама Кривичног законика Републике Српске којим предвиђа до три године затвора за величање Независне државе Хрватске и такозване Армије БиХ.

Министар правде Републике Српске Горан Селак рекао је у уводном обраћању да је Народна скупштина на сједници 17. марта усвојила Резолуцију о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола.

илу-новац-01052026

Економија

Ово су износи увећаних пензија: Влада Српске дефинитивно одлучила

Истакао је да се овим законским допунама уводе два нова кривична дјела, величање и јавно истицање идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и тзв. Армије БиХ.

"Република Српска има право и одговорност да заштити мир својих грађана. Не смијемо дозволити да се идеологије које су нанијеле штету нашем народу величају. Ова дјела имају превентивни карактер и није циљ да се кажњава", рекао је Селак.

Сједница Владе Републике Српске

Република Српска

Ови градови и општине добијају новац: 34 милиона за 14 пројеката

Допуном овог закона прописује се да ко путем штампе, радија, телевизије, компјутерског система, друштвене мреже или на други начин, на јавном мјесту или јавном скупу промовише, велича, шири, подржава или подстиче позитивно вредновање, прихватање усташтва или усташке идеологије НДХ и јавно истицање и промовисање застава и симбола тзв. Армије БиХ казниће се казном до три године затвора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

НДХ

Армија БиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

Сједница Владе Републике Српске

Република Српска

Ови градови и општине добијају новац: 34 милиона за 14 пројеката

2 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић у Невесињу

Република Српска

Минић: Дјеца погинулих бораца из Невесиња добиће посао у РиТЕ Гацко

3 ч

4
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик упоредио напад на Старобељск са НАТО бомбардовањем Српске и Србије

4 ч

1
предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран поручио: Невесињска пушка - симбол отпора и слободе српског народа

4 ч

0

  • Најновије

14

02

Врућина однијела више од 5 хиљада живота: Катастрофа у Њемачкој

13

49

Немедицинском кадру УКЦ-а Српске додатак од 150 марака

13

44

Доста је било натезања са новцем: Ова четири знака Зодијака ускоро пуне новчанике

13

43

Масовна еутаназија свиња у Хртковцима

13

43

Познато када на терен излазе Ђоковић и Синер

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима