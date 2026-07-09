Почела расправа: За величање НДХ и тзв. Армије БиХ до три године затвора

Аутор:АТВ редакција
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Посланици Народне скупштине Републике Српске разматрају Приједлог закона о допунама Кривичног законика Републике Српске којим предвиђа до три године затвора за величање Независне државе Хрватске и такозване Армије БиХ.
Министар правде Републике Српске Горан Селак рекао је у уводном обраћању да је Народна скупштина на сједници 17. марта усвојила Резолуцију о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола.
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Истакао је да се овим законским допунама уводе два нова кривична дјела, величање и јавно истицање идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и тзв. Армије БиХ.
"Република Српска има право и одговорност да заштити мир својих грађана. Не смијемо дозволити да се идеологије које су нанијеле штету нашем народу величају. Ова дјела имају превентивни карактер и није циљ да се кажњава", рекао је Селак.
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Допуном овог закона прописује се да ко путем штампе, радија, телевизије, компјутерског система, друштвене мреже или на други начин, на јавном мјесту или јавном скупу промовише, велича, шири, подржава или подстиче позитивно вредновање, прихватање усташтва или усташке идеологије НДХ и јавно истицање и промовисање застава и симбола тзв. Армије БиХ казниће се казном до три године затвора.
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