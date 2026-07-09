Додик упоредио напад на Старобељск са НАТО бомбардовањем Српске и Србије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Предсједник Милорад Додик је у интервјуу за РИА Новости упоредио напад украјинских оружаних снага на Старобељск са НАТО бомбардовањем Републике Српске 1995. и Савезне Републике Југославије 1999. године.
Додик је навео да Запад не осуђује напад украјинских оружаних снага, нити га доживљава као ратни злочин, брутално масовно убиство или злочин против човјечности.
Градови и општине
Минић и Остојић посјетили спомен-собу у Невесињу
"Прије 30 година било је прихватљиво убијати Србе, бацати бомбе са осиромашеним уранијумом, а сада је вјероватно прихватљиво и убијати Русе, и тако они гледају на свијет. У то не сумњам", нагласио је Додик.
Додик је истакао да Република Српска жели да Русија побиједи у специјалној војној операцији у Украјини.
"Вјерујемо да је војна операција оправдана", рекао је Додик.
Напоменуо је да су Срби, када је цијела Европа покушавала да изгради своју политику на русофобији, "остали једини искрени и важни пријатељи у овом дијелу свијета за Руску федерацију".
Свијет
Ужас током поплава у Кини: Бујица однијела фарму змија
"Европска елита се тренутно налази у великој кризи. Вјерујемо да ће, када у Украјини дође мир, разлози за њихово јединство нестати. Прије специјалне војне операције били су подијељени. Било је јасно да ни Европска унија ни НАТО не функционишу онако како су нам их годинама приказивали", рекао је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
12 ч4
Најновије
10
58
10
48
10
47
10
42
10
34
Тренутно на програму