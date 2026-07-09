Каран поручио: Невесињска пушка - симбол отпора и слободе српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је да је прва Невесињска пушка један од најзначајнијих догађаја у историји српског народа, који је постао трајни симбол отпора, достојанства и непоколебљиве жеље да сами одлучују о својој судбини, без турорства и окупационе силе.
"Невесињска пушка свједочи о храбрости, истрајности и витешком духу наших предака, који су кроз вијекове били спремни да бране своја огњишта и право на живот у миру и слободи", рекао је Каран за Срну поводом обиљежавања 151 године од прве Невесињске пушке.
Он је указао да српски народ никада није тежио освајању туђег, нити је угрожавао друге, али је увијек био одлучан да сачува оно што му припада.
Управо такав однос према својим коријенима, заједништву и националном бићу, рекао је Каран, омогућио је очување аутентичног српског идентитета упркос многобројним историјским искушењима.
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"Данас је наша обавеза да његујемо културу памћења и да младим генерацијама преносимо истину о подвигу херцеговачких устаника, чија је жртва оставила неизбрисив траг у историји српског народа", нагласио је предсједник Републике.
Он је истакао да ће институције Републике Српске наставити да подржавају обиљежавање овог, као и свих других значајних историјских догађаја од републичког значаја, јер је очување историјског насљеђа и колективног сјећања један од темеља српског националног идентитета.
"Чувајући успомену на Невесињску пушку, чувамо вриједности које су нас одржале кроз вијекове, а то су јединство, истрајност, достојанство и одговорност да то насљеђе одбранимо и пренесемо као вјечни завјет будућим генерацијама", поручио је Каран, пише Срна.
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