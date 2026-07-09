Logo

Каран поручио: Невесињска пушка - симбол отпора и слободе српског народа

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 09:28

Коментари:

0
предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је да је прва Невесињска пушка један од најзначајнијих догађаја у историји српског народа, који је постао трајни симбол отпора, достојанства и непоколебљиве жеље да сами одлучују о својој судбини, без турорства и окупационе силе.

"Невесињска пушка свједочи о храбрости, истрајности и витешком духу наших предака, који су кроз вијекове били спремни да бране своја огњишта и право на живот у миру и слободи", рекао је Каран за Срну поводом обиљежавања 151 године од прве Невесињске пушке.

Он је указао да српски народ никада није тежио освајању туђег, нити је угрожавао друге, али је увијек био одлучан да сачува оно што му припада.

Управо такав однос према својим коријенима, заједништву и националном бићу, рекао је Каран, омогућио је очување аутентичног српског идентитета упркос многобројним историјским искушењима.

Новак Ђоковић

Тенис

Направљен преседан због Ђоковића: Да ли се ово икада дешава?

"Данас је наша обавеза да његујемо културу памћења и да младим генерацијама преносимо истину о подвигу херцеговачких устаника, чија је жртва оставила неизбрисив траг у историји српског народа", нагласио је предсједник Републике.

Он је истакао да ће институције Републике Српске наставити да подржавају обиљежавање овог, као и свих других значајних историјских догађаја од републичког значаја, јер је очување историјског насљеђа и колективног сјећања један од темеља српског националног идентитета.

"Чувајући успомену на Невесињску пушку, чувамо вриједности које су нас одржале кроз вијекове, а то су јединство, истрајност, достојанство и одговорност да то насљеђе одбранимо и пренесемо као вјечни завјет будућим генерацијама", поручио је Каран, пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

Република Српска

Невесињска пушка

Невесиње

Коментари (0)

Прочитајте више

Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.

Тенис

Направљен преседан због Ђоковића: Да ли се ово икада дешава?

1 ч

0
Мода фармерке наочаре

Стил

Луди тренд се вратио: Ове наочаре смо презирали, а сада их носе све жене

1 ч

0
Хрватски медиј о изборним технологијама у БиХ: Огромна могућност манипулација

БиХ

Хрватски медиј о изборним технологијама у БиХ: Огромна могућност манипулација

1 ч

1
Направио хаос у Аустрији: Сипа ухапсила мушкарца са Интерполове потјернице

Хроника

Направио хаос у Аустрији: Сипа ухапсила мушкарца са Интерполове потјернице

1 ч

0

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а, Милорад Додик

Република Српска

Додик: Сјећање на "Невесињску пушку" је наш штит против заборава и историјског ревизионизма

2 ч

2
Посебна сједница Народне Скупштине Републике Српске

Република Српска

Данас наставак сједнице НСРС

3 ч

0
Минић: Максимално посвећени најосјетљивијим категоријама друштва

Република Српска

Минић: Максимално посвећени најосјетљивијим категоријама друштва

12 ч

4
Три бунта конвертибилних марака

Република Српска

Од августа раст плата у јавном сектору у Српској

15 ч

0

  • Најновије

10

58

Интернет експлодирао: Људи шокирани чиме мајка храни дијете, прште оптужбе

10

48

Ово су износи увећаних пензија: Влада Српске дефинитивно одлучила

10

47

Ружичић и Пуховац договорили: Школа пливања поново у Језеру

10

42

Иран напао америчке базе, сирене одјекнуле у више држава

10

34

Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима