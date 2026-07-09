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Направљен преседан због Ђоковића: Да ли се ово икада дешава?

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 09:22

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Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Новак Ђоковић је натјерао Би-Би-Би да уради нешто што не ради готово никада, да помјери своју главну емисију.

Меч Новака Ђоковића и Феликса Оже-Аљасима на Вимблдону направио је многе преседане, па је тако и Би морао да уради оно што готово никада не чини, да помјери свој најбитнији програм.

Вијести у 22:00 на Би-Би-Си 1 су буквално камен темељац ТВ програма јавног сервиса Уједињеног краљевства, али никоме није падало на памет да прекида пренос најбољег тениског меча који смо гледали одавно.

Меч је на крају отишао у пет сетова, трајао је пет сати и 15 минута чиме је ушао у историју као најдуже четвртфинале икада на Вимблдону, али и са 39 година велики Новак Ђоковић је успио да дође до побједе.

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Коментатор Ник Малинс остао је без ријечи уживо у програму и викао је: "Шта се овде дешава?", док је "Би-Би-Си" након меча на друштвеним мрежама истакао: "Какав тениски меч! Послије пет сетова и три тајбрејка против Феликса-Оже Аљасима Новак Ђоковић је осигурао своје мјесто у полуфиналу Вимблдона."

Да ли се ово икада дешава?

Вијести које је требало да буду емитоване у 22 часа на крају су помјерене за више од сат времена, што је заиста преседан. До сада се врло ријетко дешавало да се вијести помјере за сат или више, а углавном се то дешавало због спорта. Тако су носеће вијести Би-Би-Си-а помјеране по неколико пута на свим Свјетским првенствима од 2002. године до сада, затим због Олимпијских игара се неколико пута десило да буду помјеране вијести тако касно, као и због Европског првенства у фудбалу 2016. године. Једини неспортски догађај који је помјерио вијести у 22.00 су избори 2024. године, мада су вијести тада замијењене програмом који је пратио изборе.

Раније се Би-Би-Си извињавао због Новака

Било је до сада на овом турниру проблема због преноса Новака Ђоковића, па се тако Би-Би-Си извињавао због техничких проблема у мечу који је Србин играо са Артуром Риндеркнешом. Током тог меча у више наврата није било исправне графике на екрану и коментатор Ендру Котер је морао да се извини у уживо програму због проблема, преноси Мондо.

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Тагови :

тенис

Новак Ђоковић

тенисер

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