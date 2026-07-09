Направљен преседан због Ђоковића: Да ли се ово икада дешава?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Новак Ђоковић је натјерао Би-Би-Би да уради нешто што не ради готово никада, да помјери своју главну емисију.
Меч Новака Ђоковића и Феликса Оже-Аљасима на Вимблдону направио је многе преседане, па је тако и Би морао да уради оно што готово никада не чини, да помјери свој најбитнији програм.
Вијести у 22:00 на Би-Би-Си 1 су буквално камен темељац ТВ програма јавног сервиса Уједињеног краљевства, али никоме није падало на памет да прекида пренос најбољег тениског меча који смо гледали одавно.
Меч је на крају отишао у пет сетова, трајао је пет сати и 15 минута чиме је ушао у историју као најдуже четвртфинале икада на Вимблдону, али и са 39 година велики Новак Ђоковић је успио да дође до побједе.
Друштво
Упозорење за возаче: Пазите се преваре с БМВ-ом, бацају ово и отимају паре
Коментатор Ник Малинс остао је без ријечи уживо у програму и викао је: "Шта се овде дешава?", док је "Би-Би-Си" након меча на друштвеним мрежама истакао: "Какав тениски меч! Послије пет сетова и три тајбрејка против Феликса-Оже Аљасима Новак Ђоковић је осигурао своје мјесто у полуфиналу Вимблдона."
Вијести које је требало да буду емитоване у 22 часа на крају су помјерене за више од сат времена, што је заиста преседан. До сада се врло ријетко дешавало да се вијести помјере за сат или више, а углавном се то дешавало због спорта. Тако су носеће вијести Би-Би-Си-а помјеране по неколико пута на свим Свјетским првенствима од 2002. године до сада, затим због Олимпијских игара се неколико пута десило да буду помјеране вијести тако касно, као и због Европског првенства у фудбалу 2016. године. Једини неспортски догађај који је помјерио вијести у 22.00 су избори 2024. године, мада су вијести тада замијењене програмом који је пратио изборе.
Било је до сада на овом турниру проблема због преноса Новака Ђоковића, па се тако Би-Би-Си извињавао због техничких проблема у мечу који је Србин играо са Артуром Риндеркнешом. Током тог меча у више наврата није било исправне графике на екрану и коментатор Ендру Котер је морао да се извини у уживо програму због проблема, преноси Мондо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тенис
15 ч0
Тенис
17 ч0
Тенис
19 ч0
Тенис
1 д5
Најновије
10
48
10
47
10
42
10
34
10
28
Тренутно на програму