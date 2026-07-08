Какав шок: Вимблдон казнио Ђоковића

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Новак Ђоковић кажњен је послије епског меча против Феликса Оже-Алијасима у четвртфиналу Вимблдона.
Новак Ђоковић је кажњен са 5.600 фунти од стране челника Вимблдона због прекршаја који се званично води као "гласна вулгарност".
Вимблдон је у уторак увече док је Србин играо меч против Феликса Оже Алијасима објавио свој најновији списак казни и потврдио да је њихов седмоструки шампион санкционисан.
Није потпуно јасно који је тачно Ђоковићев моменат довео до ове казне, али то је могло бити током једног од његових бијесних испада против Романа Сафијулина у четвртом колу.
Тридесетдеветогодишњи тенисер је добио формалну опомену од судије након што је викнуо "с***је" и низ других псовки на српском језику, након што је претрпео брејк за 2:0 у трећем сету.
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Ђоковић је такође изгубио живце касније у трећем сету, након што се чинило да је Сафијулин испалио громовит форхенд директно ка њему, па је Ђоковић морао да се измакне. Потом је бацио слободну тениску лоптицу у ваздух и снажно је испуцао рекетом.
У међувремену, бразилско чудо од дјетета Жоао Фонсека кажњен је истим износом због ломљења рекета. Хуберт Хуркач је такође кажњен са 5,6 хиљада фунти због гласне вулгарности, док је Џулијану Кешу изречена иста казна.
Андре Горансон је кажњен са 3.700 фунти (5.000 долара) због неспортског понашања, а Тамари Корпач је одузето 2.200 фунти (3.000 долара) за исти прекршај.
Челници Вимблдона су током викенда саопштили да је првобитно кажњена група од 11 играча. Међу њима су били Дамир Џумхур, Танаси Кокинакис, Корентен Муте и Пјер-Иг Ербер, преносе Новости.
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