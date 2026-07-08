Ђоковић побјеснио на организаторе Вимблдона: "Ви не знате сопствена правила"

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић је очитао лекцију Вимблдону због недосљедности. Заиста невјероватно да је то урадио турниру који је најпоноснији на сопствену традицију.
Послије епског спектакла је са 3:2 послије пет сати и 15 минута успио да сломи отпор Феликса Оже-Алијасима, али је хаос настао већ између другог и трећег сета.
Организатори су прерано одлучили да попале рефлекторе и да затворе кров чиме су драматично промијенили услове игре.
Novak Djokovic not happy with a tournament supervisor as they just announced they will be closing the roof at 7:40 during his match with Aliassime at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2026
“The other day you didn’t want to close it until 8:30. Now you want to close it. You don’t want to get to 8:30? It’s… pic.twitter.com/i9SLK39eqX
"Прошли пут нисте хтјели да затварате прије 8.30, а сада желите да затворите. Не желите да чекате 8.30? Сада је 7.40 . Можемо још цијели сет да играмо напољу. Ми смо турнир под отвореним небом", поручио је Новак супервизорки.
Одговорила је неразговјетно, свјесна да има поенту, а онда је он наставио.
"Баш ме брига шта се десило у Јаниковом мечу! Ја говорим о нашем мечу сада. Сјећате се да у првом колу нисте затворили кров до 8.20. Сада желите да га затворите у 7.40. Где је ту досљедност!? Толико сте поносни на своја правила а не придржавате их се. Ви појма немате шта су правила!"
И Феликс је био против затварања крова, али су организатори жељели да спријече касније прекидање сета. Било како било играчи су били бијесни, преноси Нова.рс.
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