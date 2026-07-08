Logo

Ђоковић побјеснио на организаторе Вимблдона: "Ви не знате сопствена правила"

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 09:32

Коментари:

0
Српски тенисер Новак Ђоковић разговара са супервизорком на Вимблдону, 07.07.2026.
Фото: Screenshot / ESPN

Новак Ђоковић је очитао лекцију Вимблдону због недосљедности. Заиста невјероватно да је то урадио турниру који је најпоноснији на сопствену традицију.

Послије епског спектакла је са 3:2 послије пет сати и 15 минута успио да сломи отпор Феликса Оже-Алијасима, али је хаос настао већ између другог и трећег сета.

Организатори су прерано одлучили да попале рефлекторе и да затворе кров чиме су драматично промијенили услове игре.

"Прошли пут нисте хтјели да затварате прије 8.30, а сада желите да затворите. Не желите да чекате 8.30? Сада је 7.40 . Можемо још цијели сет да играмо напољу. Ми смо турнир под отвореним небом", поручио је Новак супервизорки.

Одговорила је неразговјетно, свјесна да има поенту, а онда је он наставио.

"Баш ме брига шта се десило у Јаниковом мечу! Ја говорим о нашем мечу сада. Сјећате се да у првом колу нисте затворили кров до 8.20. Сада желите да га затворите у 7.40. Где је ту досљедност!? Толико сте поносни на своја правила а не придржавате их се. Ви појма немате шта су правила!"

И Феликс је био против затварања крова, али су организатори жељели да спријече касније прекидање сета. Било како било играчи су били бијесни, преноси Нова.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

тенисер

Коментари (0)

Више из рубрике

Уживо

Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.

Тенис

Крај драме након пет сати! Ђоковић је у полуфиналу Вимблдона

13 ч

1
Новак Ђоковић у четвртфиналу Вимблдону

Тенис

Велики проблем на Вимблдону: Новака Ђоковића мучи повреда, затражио помоћ!

14 ч

0
Зверев савладао Лехечку за четвртфинале Вимблдона

Тенис

Зверев савладао Лехечку за четвртфинале Вимблдона

14 ч

0
Превод на српски: **Јаник Синер из Италије слави побједу против Јана-Ленарда Штруфа из Њемачке у четвртфиналу мушке конкуренције на Вимблдонском тениском првенству у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.**

Тенис

Синер у полуфиналу Вимблдона – чека Ђоковића или Оже-Алијасима

17 ч

0

  • Најновије

10

08

Одлазак на пумпу задаје нове главобоље: Планула цијена дизела у БиХ

10

01

Шта Бањалучани најскупље плаћају? Ово су цијене на Тржници

09

59

Ударац на кафиће: Цијена разбуђује јаче од кафе

09

53

Американац пробао ћевапе у БиХ и поручио: Нису најбољи у Сарајеву

09

50

Да ли на дан крсне славе треба ићи на гробље? Свештеници дали јасан одговор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима