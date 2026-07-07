Logo

Зверев савладао Лехечку за четвртфинале Вимблдона

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 19:21

Коментари:

0
Зверев савладао Лехечку за четвртфинале Вимблдона
Фото: Tanjug/AP/Maja Smiejkowska

Немачки тенисер Александар Зверев пласирао се у четвртфинале Вимблдона, пошто је данас у осмини финала побиједио Чеха Јиржија Лехечку резултатом 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) за три сата и 25 минута.

Дуел између Зверева и Лехечке је почео у понедељак увече, али је прекинут због "полицијског часа", односно забране јавних окупљања у Лондону после 23 сата.

Зверев је до прекида водио 2:0 у сетовима, а у трећем сету је било 3:3, пише Танјуг.

Чешки тенисер је у наставку меча освојио сва три гема у трећем сету и тако смањио на 2:1 у сетовима.

Оба тенисера су задржала свој сервис у четвртом сету, а Зверев је после тај-брејка био бољи резултатом 8:6 за побједу и пласман међу осам најбољих на гренд слему у Лондону.

Зверев ће у четвртфиналу Вимблдона играти против Американца Тејлора Фрица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Зверев

Вимблдон

Коментари (0)

Више из рубрике

Превод на српски: **Јаник Синер из Италије слави побједу против Јана-Ленарда Штруфа из Њемачке у четвртфиналу мушке конкуренције на Вимблдонском тениском првенству у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.**

Тенис

Синер у полуфиналу Вимблдона – чека Ђоковића или Оже-Алијасима

4 ч

0
Новак Ђоковић из Србије слави победу против Романа Сафијулина из Русије у мечу четвртог кола мушког сингла на Вимблдону у Лондону, у недељу, 5. јула 2026.

Тенис

Одложен Ђоковићев меч на Вимблдону, ево када почиње

12 ч

0
Српски тенисер Новак Ђоковић разговара са дјевојком која скупља лоптице

Тенис

Прави господин: Ђоковић се извинио д‌јевојци на Вимблдону

14 ч

0
Новак Ђоковић Вимблдон 2026

Тенис

Ђоковић ризиковао дисквалификацију: "Подсјетио ме на онај УС опен"

1 д

0

  • Најновије

21

29

Букти пожар у Хрватској: Ватрогасци спречавају ширење ватре

21

28

У стану пронађена тијела младића и дјевојке

21

27

Европа пред катастрофом, алармантно упозорење: "Биће ужасно"

21

20

Цвијановић Стевандићу: Немојте истјеривати Вукановића, молим вас, желим да му објасним

21

18

Експлозија профита у Самсунгу због потражње за чиповима – 58,4 милијарде долара за само три мјесеца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима