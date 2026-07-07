Зверев савладао Лехечку за четвртфинале Вимблдона

Аутор:АТВ редакција
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Немачки тенисер Александар Зверев пласирао се у четвртфинале Вимблдона, пошто је данас у осмини финала побиједио Чеха Јиржија Лехечку резултатом 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) за три сата и 25 минута.
Дуел између Зверева и Лехечке је почео у понедељак увече, али је прекинут због "полицијског часа", односно забране јавних окупљања у Лондону после 23 сата.
Зверев је до прекида водио 2:0 у сетовима, а у трећем сету је било 3:3, пише Танјуг.
Чешки тенисер је у наставку меча освојио сва три гема у трећем сету и тако смањио на 2:1 у сетовима.
Оба тенисера су задржала свој сервис у четвртом сету, а Зверев је после тај-брејка био бољи резултатом 8:6 за побједу и пласман међу осам најбољих на гренд слему у Лондону.
Зверев ће у четвртфиналу Вимблдона играти против Американца Тејлора Фрица.
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