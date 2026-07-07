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Чудо је завршено! Аргентина је преокренула и иде даље

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026
19:40=>20:14

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Чудо је завршено! Аргентина је преокренула и иде даље
Фото: Tanjug/AP/Mike Stewart

Аргентина је режирала нестваран преокрет против Египта и побједом од 3:2 осигурала пролазак четвртфинале Свјетског првенства.

До 79. минута Египат је водио са 2:0, а онда је услиједила магија Гаучоса. Питали смо има ли чуда, било га је.

Прво је Кристијан Ромер у 79. минуту смањио резултат на 2:1 и већ тада се осјетио страх у редовима Египта. Који минут касније, страх је био оправдан. Лионел Меси из шеснаестерца постиже голчину и изједначава резултат!

Лионел Меси
Лионел Меси

Крај и потпуни преокрет поставио је Ензо Фернандез у 92. минуту када главом матира голмана Египта и доноси ненормално славље на стадиону и сузе Лионела Месија.

Египћани су повели у 15. минуту када је Јасер Ибрахим одлично испратио центаршут и ударцем главом савладао голмана Аргентине.

Само шест минута касније Аргентина је добила огромну прилику за изједначење. Лионел Меси је извео пенал, али је голман Египта Мостафа Шобеир прочитао његову намјеру и одбранио ударац. Меси је у 31. минуту био близу поготка и из игре, али је његов снажан ударац са велике удаљености завршио на стативи.

Лионел Меси
Лионел Меси

Аргентина је имала више лопту у свом посједу и стварала прилике, али није успјевала да пронађе пут до мреже. Египат је, с друге стране, пријетио из контранапада.

У 58. минуту Мостафа Зико је затресао мрежу након додавања Мохамеда Салаха, али је погодак послије прегледа ВАР снимка поништен због прекршаја.

Ипак, Зико је у 67. минуту поново казнио Аргентину. Египат је извео сјајан контранапад, Хајсем Хасан је послао лопту у средину, а Зико је ударцем из прве погодио за 2:0 и довео Аргентину на корак од испадања. Али онда чудо. Са три гола до краја меча, Гаучоси су окренули резултат и пласирали се у четвртфинале Мундијала, гдје ће играти против боље из меча Швајцарска- Колумбија.

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Тагови :

Лионел Меси

Аргентина

Египат

Свјетско првенство 2026

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