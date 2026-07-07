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Суд одлучио: Марин Ле Пен се може кандидовати за предсједника Француске

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 20:32

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Суд одлучио: Марин Ле Пен се може кандидовати за предсједника Француске
Фото: Tanjug / AP / Christian Hartmann

Лидер француске деснице Марин Ле Пен добила је дозволу да се кандидује за предсједника Француске сљедеће године, након што је жалбени суд смањио њену казну због злоупотребе средстава ЕУ, али јој је наложио да годину дана носи електронски надзорни уређај.

Суд је потврдио пресуду против Ле Пен за проневјеру средстава Европског парламента, али је значајно скратио забрану обављања јавних функција, која је првобитно износила пет година.

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Као казнену мјеру, добила је ограничење кретања, обавезу да носи надзорни уређај "наногицу" и да свако вече до 21:00 час буде у свом дому.

Ле Пенова је три пута у посљедњих 15 година покушала да освоји предсједничку функцију, а сада ангажманом у политичкој кампањи ризикује да прекорачи дозвољено вријеме, и да јој се врати првобитно изречена казна.

Њена странка тренутно води у истраживањима јавног мњења уочи избора који ће бити одржани у априлу сљедеће године, преноси Срна.

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Тагови :

Марин Ле Пен

Француска

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