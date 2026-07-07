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Турска ће добити Ф-35?

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 16:46

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Турска ће добити Ф-35?
Фото: Tanjug/AP/Emrah Gurel

Амерички предсједник Доналд Трамп на почетку састанка с турским предсједником Реџепом Тајипом Ердоганом на самиту НАТО рекао да ће укинути санкције Турској и донијети одлуку о потенцијалној продаји Ф-35 Анкари.

"Укинућемо санкције", рекао је Трамп новинарима када су га питали о мјерама наметнутим Законом о супротстављању америчким противницима путем санкција.

Године 2020. Вашингтон је увео санкције ЦААТСА Турској због набаве руских система противваздушне одбране С-400. Такође је искључио Анкару из програма борбених авиона Ф-35, потез који је Турска назвала неправедним и незаконитим.

Очекивало се да ће Трамп подржати потенцијалну продају Ф-35 током посјете Анкари, рекла су у уторак два извора упозната с тим питањем, чак и док правне и конгресне препреке још нису у потпуности ријешене. "То је одлука коју ћемо донијети", рекао је Трамп.

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Тагови :

Доналд Трамп

Реџеп Тајип Ердоган

Турска

санкције

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