Аутор:АТВ редакција
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Јединице групе трупа "Сјевер" ослободиле су насеље Петро-Ивановка у Харковској области и том приликом је неутралисано до 205 украјинских војника и једно борбено оклопно возило "козак" украјинских снага, саопштило је руско Министарство одбране.
- Јединице групе трупа "Запад" избациле су из строја више од 210 украјинских војника, три борбена оклопна возила и једно артиљеријско оруђе.
- Јединице групе трупа "Југ" неутралисале су више од 225 украјинских војника, једно борбено оклопно возило и два оруђа пољске артиљерије.
- Јединице групе трупа "Центар" побољшале су своје тактичке положаје дуж линије фронта, избацивши том приликом из строја до 360 украјинских војника, једно борбено оклопно возило и два оруђа пољске артиљерије.
- Јединице групе трупа "Исток" наставиле су да напредују у дубину непријатељске одбране и том приликом су неутралисале више од 475 украјинских војника и шест борбених оклопних возила.
- Јединице групе трупа "Дњепар" елиминисале су до 65 украјинских војника и уништиле две станице за радио-електронску борбу", наводе из Министарства одбране.
Дејствима оперативно-тактичке авијације, беспилотних летјелица и ракетних снага оштећена је лучка и енергетска инфраструктура украјинских снага, уништени су бројни логистички центри, као и привремене локације страних плаћеника у зони СВО.
Системима ПВО руске снаге обориле су 11 вођених авио-бомби, пресреле 27 пројектила система ХИМАРС, две вођене ракете дугог домета "нептун" и уништиле 797 беспилотних летелица украјинских снага.
"Црноморска флота уништила је шест беспосадних непријатељских чамаца", саопштило је руско Министарство одбране, а преноси РТ Балкан.
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