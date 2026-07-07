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Најџел Фараж поднио оставку!

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 15:38

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Најџел Фараж поднио оставку!
Фото: Tanjug/AP/Joanna Chan

Лидер странке Реформ УК Најџел Фараж поднео је изненада оставку и саопштио да ће у изборној јединици Клактон бити одржани ванредни парламентарни избори.

Он је поднио оставку на мјесто посланика и поново ће се кандидовати на предстојећим изборима.

"Добро сам размислио о свему и данас сам донио одлуку. Данас подносим оставку на мјесто посланика за Клактон на Мору, чиме ће бити расписани ванредни избори, који би требало да буду одржани у врло кратком року. Одлучио сам да грађани Клактона буду ти који ће судити о мојим поступцима", рекао је он и додао:

"Ово ће бити избори народа против естаблишмента. То је прилика да покажемо средњи прст естаблишменту, односно да им сасвим јасно поручимо шта мислимо о њима. Зато ћу поново истаћи своју кандидатуру на овим ванредним изборима".

(Телеграф)

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Тагови :

Најџел Фараж

оставка

Велика Британија

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