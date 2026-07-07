Најџел Фараж поднио оставку!

Аутор:АТВ редакција
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Лидер странке Реформ УК Најџел Фараж поднео је изненада оставку и саопштио да ће у изборној јединици Клактон бити одржани ванредни парламентарни избори.
Он је поднио оставку на мјесто посланика и поново ће се кандидовати на предстојећим изборима.
"Добро сам размислио о свему и данас сам донио одлуку. Данас подносим оставку на мјесто посланика за Клактон на Мору, чиме ће бити расписани ванредни избори, који би требало да буду одржани у врло кратком року. Одлучио сам да грађани Клактона буду ти који ће судити о мојим поступцима", рекао је он и додао:
"Ово ће бити избори народа против естаблишмента. То је прилика да покажемо средњи прст естаблишменту, односно да им сасвим јасно поручимо шта мислимо о њима. Зато ћу поново истаћи своју кандидатуру на овим ванредним изборима".
NOW - Nigel Farage: "Today, I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea. Thereby forcing a by election... I will be putting my name forward to stand in this by election, I will fight to win." pic.twitter.com/oz4GsXk4IN— Disclose.tv (@disclosetv) July 7, 2026
(Телеграф)
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