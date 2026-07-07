Трамп стигао у Анкару, дочекао га Ердоган

Аутор:АТВ редакција
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Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган дочекао је данас предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа у Анкари, гдје је почео дводневни самит НАТО-а.
Ердоган је лично поздравио Трампа по доласку на аеродром Есенбога, пренијела је Анадолија.
Званична церемонија добродошлице биће одржана касније у предсједничком комплексу, након чега су планирани билатерални разговори двојице лидера и састанци делегација посвећени регионалним и међународним питањима.
Очекује се и да Ердоган и Трамп одрже заједничку конференцију за новинаре.
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Раније током дана, начелник Здруженог генералштаба Оружаних снага САД, генерал Ден Кејн, посјетио је Аниткабир, маузолеј оснивача Републике Турске Мустафе Кемала Ататурка.
Кејн је, у пратњи америчке делегације, одао почаст минутом ћутања и положио вијенац на Ататурков маузолеј.
У Анкари се на самиту НАТО-а 2026. године окупљају шефови држава и влада земаља чланица Алијансе, као и лидери партнерских држава.
Главне теме скупа биће спровођење обавеза о повећању издвајања за одбрану, договорених на прошлогодишњем самиту у Хагу, наставак војне подршке Украјини и јачање капацитета одбрамбене индустрије.
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