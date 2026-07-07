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Трамп стигао у Анкару, дочекао га Ердоган

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 14:10

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Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган дочекао је данас (7.јула) предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа у Анкари, гд‌је је почео дводневни самит НАТО-а.
Фото: AP Photo /Alex Brandon / Tanjug

Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган дочекао је данас предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа у Анкари, гд‌је је почео дводневни самит НАТО-а.

Ердоган је лично поздравио Трампа по доласку на аеродром Есенбога, пренијела је Анадолија.

Званична церемонија добродошлице биће одржана касније у предсједничком комплексу, након чега су планирани билатерални разговори двојице лидера и састанци делегација посвећени регионалним и међународним питањима.

Очекује се и да Ердоган и Трамп одрже заједничку конференцију за новинаре.

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Раније током дана, начелник Здруженог генералштаба Оружаних снага САД, генерал Ден Кејн, посјетио је Аниткабир, маузолеј оснивача Републике Турске Мустафе Кемала Ататурка.

Кејн је, у пратњи америчке делегације, одао почаст минутом ћутања и положио вијенац на Ататурков маузолеј.

У Анкари се на самиту НАТО-а 2026. године окупљају шефови држава и влада земаља чланица Алијансе, као и лидери партнерских држава.

Главне теме скупа биће спровођење обавеза о повећању издвајања за одбрану, договорених на прошлогодишњем самиту у Хагу, наставак војне подршке Украјини и јачање капацитета одбрамбене индустрије.

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Тагови :

Доналд Трамп

Реџеп Тајип Ердоган

Анкара

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