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Одбијена жалба монструма: Снимак од пет секунди раскринкао нападаче

Аутор:

Милена Грубор
07.07.2026 13:03

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Одбијена жалба монструма: Снимак од пет секунди раскринкао нападаче
Фото: Pixabay

Мушкарац који је договорио састанак преко апликације Тиндер, а потом довео тројицу пријатеља у стан дјевојке и наредио им да је сексуално напаствују, изгубио је жалбу на пресуду за групно силовање.

Кривични апелациони суд Новог Јужног Велса потпуно је одбацио жалбу Адама Кабуте (28), чиме је потврђена ранија судска одлука. Хорор се догодио у стану жртве у Белмору, у западном Сиднеју, када је Кабута искористио тренутак док се несрећна дјевојка туширала како би у стан кришом пустио своје саучеснике.

Током суђења пред Врховним судом Новог Јужног Велса, као кључни доказ изведен је видео-снимак од пет секунди, пронађен у телефону једног од нападача, који је забиљежио тренутак када дјевојка очајнички покушава да пружи отпор:

На снимку се види мушкарац који стоји изнад жртве док она сједи на ивици кревета.

Дјевојка, која није ни знала да је снимају, јасно говори „Не желим...“ у тренутку када је нападач хвата за главу и вуче према себи.

Након тога, жртва по други пут понавља исту реченицу и удара нападача по руци, покушавајући да се одбрани.

Детаљи језивог заједничког злочиначког подухвата

Двадесетдвогодишња дјевојка пристала је на сусрет са Кабутом након осам мјесеци дописивања, вјерујући да ће бити сами. Међутим, када је изашла из купатила, у дневној соби су је дочекала три потпуна странца.

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Упркос њеном плачу и преклињању, Кабута јој је наредио да уђе у спаваћу собу са осталим мушкарцима и да их орално задовољи, говорећи јој да „само то уради“. Док је дјевојка плакала, један од саоптужених ју је два пута силовао, док је Кабута све то посматрао и бодрио остале да је наизмјенично нападају. Починиоци су ухапшени у каснијим полицијским рацијама.

Судска пресуда и затворска казна

Кабута је осуђен по четири тачке оптужнице за тешки сексуални напад у друштву као учесник у заједничком злочиначком подухвату. У новембру 2024. године изречена му је казна од шест година и шест мјесеци затвора, уз могућност условног отпуста након три године и три мјесеца.

Иако је његов правни тим у жалби тврдио да исказ жртве има недосљедности, Апелациони суд је закључио да је порота имала пуно право да у потпуности прихвати свједочење дјевојке. Кабута издржава казну од јула 2023. године (због строгог кућног притвора који му је урачунат у казну), а право на условни отпуст стиче у октобру 2026. године, преноси Дејлимејл.

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Тагови :

Силовање

сексуално злостављање

истрага

Тиндер

пресуда

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