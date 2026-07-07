Покушао побиједити старење - открио неизљечиву болест: Мој желудац једе сам себе

Аутор:АТВ редакција
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Амерички технолошки предузетник и биохакер Брајан Џонсон, који је широм свијета постао познат по пројекту "Блуепринт" и улагањима од око два милиона долара годишње у успоравање процеса старења, саопштио је да му је дијагностикован аутоимуни гастритис (АИГ), хронична и за сада неизљечива болест желуца.
Џонсон (48) је навео да је болест вјероватно била присутна више од десет година, али да је остала непрепозната упркос бројним љекарским прегледима и редовним лабораторијским анализама.
Вијест је подијелио на друштвеним мрежама, истичући да га је дијагноза изненадила, али и да га неће спријечити у потрази за новим методама лијечења.
"Имам аутоимуну болест. Мој желудац једе сам себе", написао је Џонсон, објашњавајући да код аутоимуног гастритиса имуни систем грешком напада ћелије желуца одговорне за производњу желучане киселине и апсорпцију важних нутријената.
Према медицинским подацима, ово обољење погађа између два и пет одсто популације, али се често открива тек у каснијим фазама јер су симптоми у почетку благи или потпуно изостану.
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Болест може довести до озбиљног недостатка витамина Б12 и гвожђа, тешке анемије, неуролошких поремећаја, а дугорочно повећава и ризик од развоја рака желуца.
Џонсон је открио да је годинама имао изразито низак ниво феритина, показатеља залиха гвожђа у организму, али су љекари тај налаз приписивали његовој веганској исхрани, интензивном вјежбању и честим одласцима у сауну.
Тек након што је ове године промијенио комплетан медицински тим, љекари су детаљније истражили узрок проблема. Након што је колоноскопијом искључено унутрашње крварење, додатне анализе крви показале су ниво антитијела вишеструко изнад нормале, док је биопсија желуца потврдила рани стадијум аутоимуног гастритиса.
Џонсон тврди да болест вјероватно никада не би била откривена да се љекари нису одлучили на биопсију, јер током ендоскопског прегледа није било видљивих промјена на слузници желуца.
Милијардер је открио и да од 21. године болује од хипотиреозе, аутоимуног поремећаја штитне жлијезде, који се често јавља заједно с аутоимуним гастритисом.
Сматра да су дугогодишњи стрес, лоша исхрана у младости и изузетно напоран период изградње пословне каријере могли допринијети развоју болести.
Иако савремена медицина аутоимуни гастритис сматра хроничним и неизљечивим обољењем, Џонсон не планира да одустане од покушаја проналаска терапије.
Најавио је формирање посебног истраживачког тима који ће анализирати могућности примјене вјештачке интелигенције, персонализоване медицине и нових генетских технологија у лијечењу ове болести.
На крају своје објаве Џонсон је упутио апел јавности да не занемарује ни најмање промјене у здравственом стању, наглашавајући да одсуство симптома не значи нужно и добро здравље.
Истакао је да је његово искуство показало колико озбиљна болест може остати скривена годинама, чак и код особе која се подвргава најдетаљнијим здравственим прегледима.
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"У ери вјештачке интелигенције и прилагођеног ДНК-а ниједно стање не би требало унапријед прогласити неизљечивим само зато што га још нико није покушао лијечити савременим технологијама", поручио је Џонсон, додајући да здравље остаје најврједнији ресурс који човјек посједује, наводи "Индекс".
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