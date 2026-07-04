ОПРЕЗ: Ова вода може бити опасна по здравље

Аутор:АТВ редакција
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Најновија упозорења стручњака за сигурност хране и санитарних инспектора указују на то да потрошачи често несвјесно праве озбиљну погрешку која може имати посљедице по здравље.
Ријеч је о куповини флаширане воде која је била изложена директном сунцу у расхладним витринама или на палетама испред продајних мјеста.
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Оно што на први поглед изгледа као освјежење, у таквим условима може постати потенцијална здравствена опасност.
Стручњаци упозоравају да неправилно складиштење амбалаже на високим уличним температурама покреће хемијске процесе унутар пластике, због чега је важно обратити позорност на увјете у којима се вода продаје и чува.
Већина комерцијалне флаширане воде пакована је у ПЕТ амбалажу (полиетилен терефталат). Иако се ова пластика сматра сигурном за употребу, то вриједи само под условима правилног складиштења – на тамном, сувом и хладном мјесту, како је и назначено на декларацијама производа.
Проблем настаје када су боце изложене високим температурама и сунчевом зрачењу, што је честа појава на улицама током љета, пише "Курир".
У пракси, посебно у урбаним срединама, расхладне витрине и палете с водом често се остављају изван затворених простора због недостатка мјеста унутар киоска. Тако су боце директно изложене сунцу током цијелог дана.
У хладњацима са стакленим вратима, који су такође обасјани сунцем, ствара се ефект стакленика. У таквим условима температура унутар боце може достићи и више од 60 степени Целзијуса, што мијења структуру пластике и саме течности.
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Стручњаци упозоравају да се при излагању ПЕТ амбалаже екстремној топлоти и УВ зрачењу пластика почиње разграђивати на молекуларном нивоу.
Током тог процеса могу се ослобађати хемијски састави попут бисфенола А (БПА), антимона и фталата, који из стијенки боце прелазе у воду. Ове материје спадају у групу ендокриних дисруптора, што значи да могу имитирати природне хормоне у тијелу и потенцијално нарушити рад штитне жлијезде и метаболизма.
Додатни ризик представљају и киосци чији расхладни уређаји, због оптерећења мреже или високих вањских температура, не успијевају постићи одговарајући ниво хлађења. У таквим случајевима купцима се продаје вода која се наизглед чини хладном, али је заправо претходно дуго стајала на високим температурама прије хлађења.
Стручњаци наводе да конзумација воде која је била изложена прегријавању и потенцијалној контаминацији микропластиком и хемијским нуспродуктима може изазвати: мучнину, желучане тегобе и главобоље.
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Дугорочно, редовна конзумација такве воде може имати негативан учинак на јетру и бубреге. Осим хемијског онечишћења, неправилно складиштење воде повећава и ризик од микробиолошке контаминације.
Иако природна минерална и изворска вода садржи минималан и законски дозвољен број микроорганизама, високе температуре стварају идеалне услове за њихов убрзани раст.
Када боца стоји на температурама изнад 40 степени, постаје погодна средина за брзо размножавање бактерија. Ситуација постаје још опаснија ако се боца која је већ била изложена топлоти отвори, попије дио садржаја и затим остави у врућем аутомобилу или торби. Бактерије из слине тада улазе у течност и у топлим условима се брзо размножавају.
У само неколико сати таква вода може постати микробиолошки несигурна те потенцијално изазвати цријевне инфекције, тровање и дехидрацију.
Потрошачи могу обратити пажњу на неколико знакова који указују да је вода била неправилно складиштена: Први знак је деформација боце. Ако је боца надувана или јој је дно заобљено и нестабилно, то може указивати на изложеност високим температурама и ослобађање плинова.
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Други знак је промјена мириса или окуса. Ако вода има неугодан мирис пластике или хемикалија, односно бљутав окус, препоручује се престанак конзумације. Такође се наводи да кондензација унутар затворене боце може упућивати на нагле температурне промјене које су утицале на садржај.
Стручњаци савјетују да се флаширана вода током врућих мјесеци купује у климатизованим супермаркетима и хипермаркетима, гдје се роба складишти у контролисаним условима и не излаже сунцу. У таквим објектима производи се премјештају директно из расхладних складишта, без дуготрајног стајања на отвореном. Ако је куповина на киоску неизбјежна, препоручује се бирање боца које се налазе дубље у хладњаку, заштићене од директног сунчевог свјетла.
Након куповине, вода се не би смјела остављати у аутомобилу јер се унутрашњост возила на сунцу може загријати на више од 60 степени у само пола сата. Умјесто тога, препоручује се држање воде у хладу или у термо торбама које смањују изложеност топлоти и УВ зрачењу.
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