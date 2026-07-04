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Додик: Морамо размишљати на који начин ћемо градити будућност

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 20:43

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Предсједник СНСД-а, Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик захвалио је свима који су дошли у Братунац да одају почаст страдалим Србима.

"Морамо да размишљамо на који начин ћемо градити будућност, јер страдање нашег народа готово да нико није примијетио осим нас самих", рекао је Додик и додао:

"Хвала свима који су дошли у Братунац на мјесто страдања нашег народа. А страдали су само зато што су хришћани, и то су били до задњег даха на свом кућном прагу. Сваке године све нас је више на овом мјесту".

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Милорад Додик

У Братунац се не зове у Братунац се иде

Братунац

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