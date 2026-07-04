Додик: Морамо размишљати на који начин ћемо градити будућност

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик захвалио је свима који су дошли у Братунац да одају почаст страдалим Србима.
"Морамо да размишљамо на који начин ћемо градити будућност, јер страдање нашег народа готово да нико није примијетио осим нас самих", рекао је Додик и додао:
"Хвала свима који су дошли у Братунац на мјесто страдања нашег народа. А страдали су само зато што су хришћани, и то су били до задњег даха на свом кућном прагу. Сваке године све нас је више на овом мјесту".
Морамо да размишљамо на који начин ћемо градити будућност, јер страдање нашег народа готово да нико није примијетио осим нас самих.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 4, 2026
Хвала свима који су дошли у Братунац на мјесто страдања нашег народа. А страдали су само зато што су хришћани, и то су били до задњег даха на свом… pic.twitter.com/YnYHoqAF9r
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