3.267 жртава - толико је и разлога да се српско страдање не препусти забораву

Аутор:Весна Азић
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Данас је у Братунцу обиљежена 34. годишњица страдања Срба Средњег Подриња и Бирча, уз Свету архијерејску литургију, парастос, полагање вијенаца и централну комеморацију посвећену српским цивилима и борцима страдалим током рата од 1992. до 1995. године.
Обиљежавању су присуствовали највиши званичници Републике Српске, Србије и Српске православне цркве, уз поруку да се жртве не смију заборавити и да сјећање остаје трајна обавеза.
Три хиљаде двије стотине шездесет и седам - толико је разлога да се страдање Срба у средњем Подрињу и Бирчу никада не препусти забораву. 3.267 имена смо дужни да изговоримо, и исто толико разлога да Српску не дамо, каже предсједник Републике. Истина о српским жртвама мора да се чује, а Република Српска да остане гарант да се такво страдање више никада не понови.
"Да изнесемо истину и показујемо је цијелом свијету – шта се овђе догодило. То радимо сваке године. Све јаче и снажније. Морамо водити своју аутономну политику. Износити своју истину цијеломе свијету", рекао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Ово је мјесто ходочашћа и туге. Нисмо овдје да се инатимо и прокосимо, каже ресорни министар. Нико до данас није дао одговоре не питања зашто је правда селективна и зашто се не процесуирају злочинци.
"Да ли су срца српских мајки камена за разлику од осталих мајки? Да ли они имају право на тугу и бол? Да ли то неко види? Због чега су крива нечија ђеца. Због чега су криви старци? Због чега су криве жене? Зашто само злочинци над српским народом не одговарају", истакао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
Дигла се прича о страдању Муслимана у Сребреници како се страдања Срба не би помињала. Овдје је прво убијен српски посланик, а онда сви остали, каже Милорад Додик. На обиљежавању није присуствувао нико од представника ЕУ. Марк Бернс, савјетник за духовна питања Доналда Трампа – јесте.
"То би могло буде једна врста прекретнице у поимању изједначавању. Оно што сам малиоприје рекао. Кад тад - истина увијек дође на видЈело. Не можете увијек криви. Ћуте ови Срби са 3200. А ми смо овђе скупили и сахранили, то што су сахранили. Опет нисте успјели да скупите 8.000.Причају о хиљада страдалих у Поточарима. Највећи број који је утврдио Хашки трибунал је 4.100", рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Пљачкана су рушена и спаљивана села у Сребреници, Братунцу, Зворнику, Милићима, Власеници и Осмацима. На мети су биле читаве српске породице, а злочини неријетко планирани баш на велике православне празнике. Међународна правда је у овим случајевима остала нијема.
"Зато смо овдје. Ми немамо право да ћутимо и зато смо овде. Не долазимо у Братунац само да бројимо жртве, већ да очувамо сећање, јер народ који памти своје мученике остаје у заједници са Богом и истином", поручила је изасланик предсједника Србије Адријана Месаровић.
Порука је врло јасна. Сви морају бити свјесни трагичних страдања Срба. Велика је ово трагедија. За Русију врло значајна и битна. Руси памте сва српска страдања.
"Ми ћемо продужити нашу сарадњу на свим нивоима. Посебно у одбацивању фалсификовања историје. Ја се надам да ћемо бити свједоци нових достигнућа у нашој сарадњи", изјавио је амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов.
Прије 34 године на Петровдан, муслиманске јединице из Сребренице извршиле су злочине у селима Залазје, Биљача, Сасе и Загони. Убијали су све што су стигли. Пљачкали и палили српску имовину. Република Српска настала је да се српском народу више никада не понове таква страдања. Правда за српске жртве не смије бити селективна, а истина о Подрињу мора остати сачувана, чуло се на комеморацији у Братунцу.
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