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Калужа: Долазак Трамповог савјетника у Братунац потврда да је Америци важно да чује српску страну

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 16:58

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Марк Бернс у Братунцу
Фото: Борислав Здриња

Присуство савјетника америчког предсједника за духовна питања Марка Бернса данашњем помену српским жртвама у Братунцу потврда је да нова америчка администрација има другачију перцепцију о рату на овим просторима, односно да јој је важно да чује и другу - српску страну, оцијенио је стручњак за међународне односе Лучиано Калужа.

Калужа је подсјетио да се у протеклих 30 година није дешавало, или је било веома ријетко и скоро невидљиво, да западне или дипломате САД посјећују мјеста страдања Срба.

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"До сада је био другачији наратив и погрешан приступ рату у БиХ од 1992. до 1995. године и постратном периоду", рекао је Калужа Срни.

Оцијенио је да присуство Бернса помену српским жртвама у Братунцу говори о томе да нова америчка администрација обраћа пажњу и одаје пијетет жртвама.

То је, каже, наставак курса промјене политике америчке администрације према ситуацији у БиХ која је видљива доласком на власт Доналда Трампа.

"Ово је само континуитет политике којом се жели промијенити однос и начин на који се третирају жртве", рекао је Калужа.

Он је додао да не треба заборавити да духовни савјетници не доносе одлуке унутар администрације, али да играју веома значајну улогу у креирању спољно-политичких одлука предсједника Трампа и његове администрације.

Марк Бернс

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Према његовим ријечима, духовни савјетници имају одређену врсту утицаја унутар америчке администрације, а Бернс је мост између базе гласача, јавности и америчке администрације.

"Његова улога је веома значајна у преношењу ставова јавности америчком предсједнику", рекао је Калужа.

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У Братунац се не зове у Братунац се иде

Братунац

Лучиано Калужа

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