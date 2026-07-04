Калужа: Долазак Трамповог савјетника у Братунац потврда да је Америци важно да чује српску страну

Аутор:АТВ редакција
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Присуство савјетника америчког предсједника за духовна питања Марка Бернса данашњем помену српским жртвама у Братунцу потврда је да нова америчка администрација има другачију перцепцију о рату на овим просторима, односно да јој је важно да чује и другу - српску страну, оцијенио је стручњак за међународне односе Лучиано Калужа.
Калужа је подсјетио да се у протеклих 30 година није дешавало, или је било веома ријетко и скоро невидљиво, да западне или дипломате САД посјећују мјеста страдања Срба.
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"До сада је био другачији наратив и погрешан приступ рату у БиХ од 1992. до 1995. године и постратном периоду", рекао је Калужа Срни.
Оцијенио је да присуство Бернса помену српским жртвама у Братунцу говори о томе да нова америчка администрација обраћа пажњу и одаје пијетет жртвама.
То је, каже, наставак курса промјене политике америчке администрације према ситуацији у БиХ која је видљива доласком на власт Доналда Трампа.
"Ово је само континуитет политике којом се жели промијенити однос и начин на који се третирају жртве", рекао је Калужа.
Он је додао да не треба заборавити да духовни савјетници не доносе одлуке унутар администрације, али да играју веома значајну улогу у креирању спољно-политичких одлука предсједника Трампа и његове администрације.
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Према његовим ријечима, духовни савјетници имају одређену врсту утицаја унутар америчке администрације, а Бернс је мост између базе гласача, јавности и америчке администрације.
"Његова улога је веома значајна у преношењу ставова јавности америчком предсједнику", рекао је Калужа.
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