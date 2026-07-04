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Каран послао јасну поруку: Српска створена да се голгота више никада не понови

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 13:26

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран у Братунцу.
Фото: АТВ

Синиша Каран, предсједник Републике Српске, рекао је да стојимо на земљи која памти више него што ријечи могу да искажу.

"Братунац је земља која прича. 3.267 имена смо дужни да изговоримо, и исто толико разлога да Српску не дамо", рекао је Каран.

Истребљење је трајало у континуитету и системски остављајући бол који није зацијелио.

Братунац, парасос

Република Српска

Обиљежено страдање Срба средњег Подриња и регије Бирча

"Искривљивање историјских чињеница опасно је колико и страдање. Годинама је грађен наратив у коме је српски народ приказан као агресор а жртве заборављене. Највише боли што правда није стигла исто до свих. Правда је селективна. Тражимо да правда буде једнака за све а ми ћемо наставити да говоримо истину", реако је Каран.

Створена из потребе да се Србима више не десе те голготе, Српка мора бити ојачана, навео је Каран.

"Морамо чувати сјећање и истину преносити генерацијама. То је дуг који смо дужни да живимо", рекао је Каран.

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Тагови :

Братунац

Република Српска

Синиша Каран

Злочин над Србима

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