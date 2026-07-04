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Снажна бура изазвала је јуче више опасних ситуација на хрватском дијелу Јадрана, због чега су спасилачке службе морале интервенисати у неколико акција спашавања људи које су вјетар и таласи носили према отвореном мору.
Најдраматичнија акција изведена је у акваторијуму код Сења, гдје је четворочлана породица из Чешке, укључујући двоје мале дјеце, спашена након што је бура однијела СУП даску с малишанима према острву Крку.
Родитељи су запливали за дјецом покушавајући да их стигну, али су због исцрпљености и сами завршили у животној опасности, након чега су их припадници Лучке капетаније Сењ и поморске полиције извукли из мора неповријеђене.
Спасилачке акције настављене су и на подручју средње Далмације, гдје су код Башке Воде двије особе на СУП дасци и ваздушном душеку ношене према острву Брачу.
У њиховом спашавању учествовао је и грађанин који се властитим чамцем први приближио унесрећенима и безбједно их пребацио до обале.
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Још једна интервенција изведена је у макарском акваторијуму, гдје је бура однијела дјечака на СУП дасци, док су родитељи покушали да га сустигну педалином, али су се и сами нашли у опасности, па их је спасила Лучка капетанија Сплит.
Хрватске поморске власти поново су упутиле апел туристима и грађанима да прије изласка на море прате временску прогнозу и упозорења на буру, јер овакав вјетар у веома кратком времену може однијети рекреативне реквизите далеко од обале и угрозити људске животе.
Посебно упозоравају да се СУП даске, душеци и слични реквизити не користе када је најављен јак вјетар, чак ни у непосредној близини плаже, навео је "Индекс".
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