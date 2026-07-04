Ако крећете у Грчку, поштујте правила: Прописи Европске уније су ригорозни

Аутор:АТВ редакција
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Са почетком љетне сезоне традиционално се актуелизује питање граничних контрола, прије свега када је ријеч о уносу хране и дуванских производа. Док друштвеним мрежама сваке године круже митови о дозвољена два до три бокса цигарета, реалност и прописи Европске уније су знатно ригорознији.
Због тога је важно знати тачна правила како би се избјегле непријатности, одузимање робе или високе новчане казне.
Портал Никана.гр подсјећа на важеће прописе за путнике који у Грчку долазе из земаља ван Европске уније, што обухвата Србију, Босну и Херцеговину и Сјеверну Македонију.
Према званичним регулативама Европске комисије које се примјењују у Грчкој, на такозваној црвеној листи налазе се све врсте свјежег меса и месних прерађевина, укључујући домаћу пршуту и кобасице.
Строго је забрањено и уношење млијека и свих млијечних производа попут сира, кајмака или јогурта, као и куваних или пржених готових јела која садрже месо и млијеко. Царински службеници имају законско право да ове забрањене намирнице заплијене и униште на лицу мјеста, а против путника могу бити покренути прекршајни или кривични поступци уз новчане казне.
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С друге стране, унос хране је дозвољен искључиво под условом да се ради о некварљивим производима који не захтијевају хлађење и налазе се у оригиналном, неоштећеном фабричком паковању. Путници тако могу понијети до два килограма млијека у праху или медицинске хране за бебе, као и исту количину специјалне хране за кућне љубимце уколико је она неопходна из здравствених разлога. За осталу запаковану храну која не садржи месо и млијеко, попут меда, тјестенине или риже, горња граница износи десет килограма по особи, мада веће количине могу привући пажњу цариника и довести до детаљнијег претреса.
Највеће забуне међу туристима ипак настају око уноса дувана. Информација о дозвољених 800 цигарета је тачна, али она важи искључиво за држављане унутар Европске уније.
За грађане Србије, БиХ и Сјеверне Македоније који у Грчку улазе копненим путем, лимит износи свега 40 цигарета, односно двије пакле по пунољетном путнику. Алтернативно, може се унијети 20 цигарилоса, 10 цигара или 50 грама дувана, док је малољетним лицима пренос дувана и алкохола строго забрањен. Када је ријеч о алкохолним пићима, прописи дозвољавају четири литра благог вина и 16 литара пива, уз могућност да се унесе још и један литар жестоког пића са преко 22 одсто алкохола или два литра пјенушавог и појачаног вина.
Сва ова ограничења важе по појединцу, а не по аутомобилу. Без пријаве се може унијети роба у вриједности до 300 евра по особи, док је за млађе од 15 година тај лимит упола мањи. Ношење личне технике, попут лаптопа и фотоапарата, углавном се толерише, али теоретски може направити проблем при изласку из земље ако се не пријави.
Са друге стране, свака количина готовог новца већа од 10.000 евра мора се обавезно пријавити царини приликом преласка границе.
Дугогодишња пракса показује да су контроле на Евзонију најинтензивније на самом почетку сезоне, прије него што почну велике гужве. Ипак, то не смије да завара туристе јер се селективне контроле спроводе током цијелог љета, па нико не може унапријед знати које ће возило бити издвојено за преглед. Иако грчки граничари често прогледају кроз прсте за ситна прекорачења, попут сендвича за успут или пола пакле цигарета више, ризик се једноставно не исплати, преноси Телеграф.
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