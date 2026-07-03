Logo

Палата Републике вечерас у бојама америчке заставе

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 22:12

Коментари:

0
Поводом 250 година независности Сједињених Америчких Држава, те наставка јачања добре сарадње Републике Српске и САД, Палата Републике у Бањалуци вечерас је освијетљена у бојама америчке заставе.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Поводом 250 година независности Сједињених Америчких Држава, те наставка јачања добре сарадње Републике Српске и САД, Палата Републике у Бањалуци вечерас је освијетљена у бојама америчке заставе.

На фасади Палате Републике, поред препознатљивих црвено-бијелих пруга и звијезда са америчке заставе, пројектован је и број "250", који симболизује предстојећи велики јубилеј.

Уз симболе САД, на централном дијелу зграде пројектован је и лик лидера САД-а Доналда Трампа.

Дан независности у Сједињеним Америчким Државама национални је празник који се традиционално слави 4. јула.

Овај велики празник слави се у знак сјећања на усвајање Декларације о независности, која је донесена далеке 1776. године у Филаделфији.

Овим гестом Бањалука и Република Српска још једном потврђују опредјељење за изградњу и унапређење партнерских односа, узајамног поштовања и сарадње са Сједињеним Америчким Државама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Палата Републике Српске

Доналд Трамп

Сједињене Америчке Државе

Бањалука

Коментари (0)

Прочитајте више

Додик: Нека наредни вијек донесе много разлога Бањалука и Српска буду поносне

Фудбал

Додик: Нека наредни вијек донесе много разлога Бањалука и Српска буду поносне

36 мин

0
Приликом куповине меса обратите пажњу на овај детаљ: Тиче се хигијене

Савјети

Приликом куповине меса обратите пажњу на овај детаљ: Тиче се хигијене

41 мин

0
Британски премијер Кир Стармер, није на слици, и пољски премијер Доналд Туск присуствују билатералном састанку док земље формализују споразум о безбједности између Велике Британије и Пољске, у РАФ Нортхолт, близу Аксбриџа, Енглеска, у сриједу 27. маја 2026.

Свијет

Наредни мјесеци би могли бити критични: Панична изјава пољског лидера

43 мин

0
Језера у ФБиХ још нису укинула забрану буркинија

Градови и општине

Језера у ФБиХ још нису укинула забрану буркинија

50 мин

0

Више из рубрике

Британски премијер Кир Стармер, није на слици, и пољски премијер Доналд Туск присуствују билатералном састанку док земље формализују споразум о безбједности између Велике Британије и Пољске, у РАФ Нортхолт, близу Аксбриџа, Енглеска, у сриједу 27. маја 2026.

Свијет

Наредни мјесеци би могли бити критични: Панична изјава пољског лидера

43 мин

0
Вода

Свијет

Трагедија на ријеци: Бака и дјед изгубили живот док су покушавали да спасу унучад

1 ч

0
Хорор као из филма "Чељусти" на плажи: Док су сви гледали у небо, звијер му кидала ногу

Свијет

Хорор као из филма "Чељусти" на плажи: Док су сви гледали у небо, звијер му кидала ногу

1 ч

0
Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Свијет

Туристи се шокирали кад су чули цијену таксија: Вожња четири пута скупља од прописане

2 ч

0

  • Најновије

22

39

Потврђено из Кремља: Руске снаге заузеле кључно украјинско утврђење

22

36

Ужас на београдском гробљу: Оскрнављено 35 гробница

22

21

Дијете повријеђено у тржном центру у Сарајеву: Врата лифта му захватила прсте?

22

20

Случај из комшилука: Мужа измасакрирала сјекиром и избјегла затвор

22

12

Палата Републике вечерас у бојама америчке заставе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима