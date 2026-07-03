Палата Републике вечерас у бојама америчке заставе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Поводом 250 година независности Сједињених Америчких Држава, те наставка јачања добре сарадње Републике Српске и САД, Палата Републике у Бањалуци вечерас је освијетљена у бојама америчке заставе.
На фасади Палате Републике, поред препознатљивих црвено-бијелих пруга и звијезда са америчке заставе, пројектован је и број "250", који симболизује предстојећи велики јубилеј.
Уз симболе САД, на централном дијелу зграде пројектован је и лик лидера САД-а Доналда Трампа.
Дан независности у Сједињеним Америчким Државама национални је празник који се традиционално слави 4. јула.
Овај велики празник слави се у знак сјећања на усвајање Декларације о независности, која је донесена далеке 1776. године у Филаделфији.
Овим гестом Бањалука и Република Српска још једном потврђују опредјељење за изградњу и унапређење партнерских односа, узајамног поштовања и сарадње са Сједињеним Америчким Државама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
36 мин0
Савјети
41 мин0
Свијет
43 мин0
Градови и општине
50 мин0
Свијет
43 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
22
39
22
36
22
21
22
20
22
12
Тренутно на програму