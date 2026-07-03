Језера у ФБиХ још нису укинула забрану буркинија

Аутор:АТВ редакција
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Питање купања у буркинију на комплексу Панонских језера поново је доспјело у фокус јавности након што је Градско вијеће Тузла усвојило закључак којим задужује менаџмент ЈП "Паноника" д.о.о. Тузла да у року од осам дана измијени Кућни ред.
Према усвојеном закључку, потребно је измијенити одредбе које се односе на одијевање, како би било омогућено купање и у купаћој одјећи која покрива цијело тијело, осим лица, шака и стопала, што укључује и буркини.
Ова тема није нова. Још прошле године покренута је иницијатива којом је затражила разматрање права жена да се купају у буркинију на Панонским језерима.
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Након тога, Комисија за људска права и слободе Градског вијећа заузела је став да су одредбе важећег Кућног реда, које регулишу дозвољену одјећу за купање, дискриминаторне у смислу Закона о забрани дискриминације.
Комисија је тада препоручила да се правила измијене прије почетка љетне сезоне 2026. године и да се буркини уврсти међу дозвољену купаћу опрему. Међутим, како закључци комисије нису били обавезујући, Кућни ред није измијењен.
На посљедњој сједници Градског вијећа Тузла ово питање поново је отворено, али сада кроз закључак који директно обавезује менаџмент ЈП "Паноника" да усклади Кућни ред с ранијим препорукама Комисије.
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Важећи Кућни ред Панонских језера забрањује купање у одјећи, што је у пракси обухватало и буркини. Уколико менаџмент поступи по закључку Градског вијећа, ова правила могла би ускоро бити измијењена, чиме би купање у буркинију било дозвољено на Панонским језерима.
Закључак је усвојен током разматрања извјештаја о раду и пословању јавних предузећа чији је оснивач или суоснивач Град Тузла, међу којима је и ЈП "Паноника" д.о.о. Тузла.
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