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Минић отворио кошаркашко игралиште средњошколског центра у Шамцу

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 18:00

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић отворио је кошаркашко игралиште у Средњошколском центру "Никола Тесла" у Шамац.
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић отворио је данас кошаркашко игралиште у Средњошколском центру "Никола Тесла" у Шамцу, вриједности 47.000 КМ, а средства за изградњу је донирао Кабинет премијера.

"Увијек морамо водити бригу о најмлађима, не само да им нешто причамо, него да и нешто урадимо. Тако да сам изузетно срећан што је ово реализовано", рекао је Минић новинарима.

Он је истакао да је прошле године изграђено и друго модерно вишенамјенско игралиште, чију изградњу је финансирала Влада Републике Српске са 137.000 КМ.

"Имамо дјеце, имамо заинтересованих. Имају они нешто лијепо да мало изађу ван, да нису уз телефоне", рекао је Минић и додао да се овдје сада могу организовати такмичења.

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Директор Средњошколског центра "Никола Тесла" Смиља Нишић захвалила је премијеру Минићу на чију иницијативу, је прошле школске године урађен мултифункционални терен, гдје је морала да се ради асфалтна, па онда и гумирана подлога.

"И на том терену наши ученици могу да играју одбојку, фудбал и рукомет. Ево данас смо добили још један терен - кошаркашки, захваљујући првенствено Минићу. Сходно томе, од данас ће сви ученици наше школе моћи да имају савременију и квалитетнију наставу", рекла је Нишићева.

Осим ученика Средњошколског центра, терене могу да користе основци, дјеца за тренинге, али и сви они који желе рекреацију.

"Стварају се све бољи и бољи услови за похађање наставе у нашој школи, првенствено физичког васпитања. Циљ да наше дјеца здраво одрастају", истакла је Нишићева, преноси Срна.

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Тагови :

Саво Минић

Шамац

игралиште

кошарка

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