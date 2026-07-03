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Филмска потјера: Бјежао од полиције мотором, па слетио право у ријеку

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 17:41

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Филмска потјера: Бјежао од полиције мотором, па слетио право у ријеку
Фото: Танјуг/АП

У Новом Пазару данас се одиграла права драма када је један мотоциклиста, бјежећи од полиције, слетио директно у корито ријеке.

Наиме, након филмске полицијске потјере улицама града, возач је изгубио контролу над двоточкашем и завршио у кориту Јошанице.

На лицу мјеста убрзо су се окупили бројни пролазници, а о стању учесника ове сулуде потјере за сада нема званичних информација. У току је полицијски увиђај који ће утврдити све детаље овог несвакидашњег инцидента, преноси Блиц.

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Тагови :

Полицијска потјера

Нови Пазар

Мотор

Србија

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