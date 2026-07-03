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Требињац пао због наркотика: Погледајте гдје је крио "штек"

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 17:28

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Требињац пао због наркотика: Погледајте гдје је крио "штек"
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске управе Требиње лишили су слободе лице иницијала С.С. из овог града, због сумње да се бавило улични продајом и производњом наркотика.

Приликом претреса осумњиченог и објеката које користи, пронађена је и одузета већа количина различитих врста дрога, као и опрема за паковање.

Како је саопштено из ПУ Требиње, полиција је прво код С.С. пронашла и привремено одузела 2,35 грама марихуане. Након тога, по наредби суда, извршен је претрес стана и помоћних просторија које осумњичени користи, гдје је откривен прави "штек":

  • 310,25 грама марихуане (паковане у вакум врећицу);
  • 223,57 грама спида (распоређеног у двије вакум врећице);
  • 6,2 грама кокаина.

Поред наркотика, полиција је пронашла и одузела апарат за вакумирање, као и већи број вакум кеса, што указује на то да је дрога била спремна за даљу препродају.

Сви пронађени предмети ће послужити као доказ у кривичном поступку. О овом случају је одмах обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, а С.С. се терети за кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ из члана 207. Кривичног законика Републике Српске.

Из Полицијске управе Требиње поручују да настављају са интензивним активностима на сузбијању и спречавању злоупотребе опојних дрога на подручју Херцеговине.

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Тагови :

ПУ Требиње

хапшење

Дрога

марихуана

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