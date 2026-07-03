Милорад Додик писао Доналду Трампу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Милорад Додик упутио је честитку америчком предсједнику Доналду Трампу поводом Дана независности САД - 4. јула, истичући да су Срби, који живе широм западног Балкана, увијек цијенили слободу, снагу и независност САД, као и помоћ коју су им оне пружале, те да не треба заборавити то пријатељство.
Подсјетивши да се 4. јула обиљежава 250 година од усвајања америчке Декларације о независности, Додик је рекао да су историјски значај и трајно насљеђе оснивачког документа САД, с посебним освртом на степен у којем је он био утемељен на хришћанском учењу и хришћанском схватању људске личности заједно са начелним садржаним у том документу, постали саставни дио америчког поимања слободе и моралног поретка, те су допринијели обликовању осјећаја мисије САД у свијету.
Љубав и секс
Различити одговори кроз генерације: Шта значи имати ''добар брак''?
"Ваша земља је од тог дана, давне 1776. године када су чланови Другог континенталног конгреса усвојили Декларацију о независности, прешла значајан и историјски пут", нагласио је Додик.
Сва достигнућа, наводи се у честитки, која су САД оствариле од тог важног дана па до данас, а која су оставила траг у цијелом свијету, заслужују искрене честитке, преноси "Срна".
"Господине предсједниче, као што Вам је познато амерички и српски народ његују пријатељство дуже од једног вијека. У том периоду, који је имао своје успоне и падове, Срби који живе широм западног Балкана увијек су цијенили слободу, снагу и независност САД, као и помоћ коју су им оне пружале. Немојмо заборавити то изузетно и дивно пријатељство!", истакао је Додик у честитки упућеној америчком предсједнику.
Регион
Почели да кажњавају грађане који сједе у хладу
Уз најбоље жеље предсједнику Трампу, као и његовој породици, али и цјелокупном народу САД, Додик је изразио дубоко поштовање и упутио најсрдачније честитке поводом најважнијег америчког празника.
Дан независности САД је државни празник којим се обиљежава доношење Декларације о независности 4. јула 1776. године, чиме је озваничено ослобађање америчких колонија од британске владавине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч4
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
18
29
18
25
18
25
18
20
18
13
Тренутно на програму