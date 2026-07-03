Минић оштро о Уставном суду БиХ: Забијен посљедњи ексер у сандук правног система

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да је крњи Уставни суд БиХ забио посљедњи ексер у мртвачки сандук нечега што се зове правни систем БиХ.
Минић је рекао да је одлука крњег Уставног суда дно дна права, морала и струке.
"Гледао сам њихову одлуку, позивају се на члан Европске конвенције о заштити људских права. Не постоји већа бламажа свих који тамо сједе, мислим да су они обрукали и себе и своје каријере, али на крају крајева и своје породице", истакао је Минић.
Апсурдно је, додао је Минић, да се они позивају на заштиту људских права, док неко мијења Кривични закон мимо процедура.
"Једино што су они требали да раде јесте да штите Устав БиХ. Ми знамо како се доноси закон. У овом случају закон је наметнуо једног човјек да би он служио искључиво као политички инструмент", нагласио је Минић.
Минић је подсјетио да је, док је трајао судски процес против предсједника Милорада Додика, упозоравао да је на дјелу неправо, гажење норми и права.
БиХ
Кошарац: Уставни суд БиХ показао да је у служби интереса оних који не желе реално да сагледавају стање
"Међутим, сад смо дошли до Уставног суда који управо треба да буде неко ко се експлицитно тим бави. И, ево видите како је у одлуку донио. Значи, ово нам је јасна порука. Ово је веома лоше за све грађане БиХ", истакао је Минић.
Према његовим ријечима, ово нам само говори да овдје не постоји никакав ред, право, правило, него да постоје људи који немају нимало стида и срама да пишу образложења и да доносе овакве одлуке.
"Као што то сваки пут говорим, ми нисмо ни против кога. Ми само своје не дамо. Јачамо своје институције, јачамо Републику Српску. Желимо да смо с народом, да будемо као неки дан на жетви, данас на игралишту", рекао је Минић новинарима у Шамцу.
Минић је додао да Република Српска према оваквим одлукама мора да има јединствен став.
"А наш основни задатак је да сваким даном развијамо Републику Српску", рекао је Минић.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
Љубав и секс
1 ч0
Република Српска
1 ч4
Градови и општине
1 ч0
Република Српска
1 ч4
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч9
Најновије
18
29
18
25
18
25
18
20
18
13
Тренутно на програму