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Стевандић: Уставни Суд БиХ понизио парламентарну скупштину

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 15:41

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предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је да је Уставни суд БиХ данашњом одлуком понизио Парламентарну скупштину БиХ и укинуо законодавну функцију, те "именовао Кристијана Шмита за законодавца".

"Ово је први пут у историји било које земље да њен Уставни суд прихвата странца за законодавца, а дерогира властити парламент", истакао је Стевандић за Срну.

Он је навео да то говори у какав пакао и хаос је страно управљање довело БиХ.

"На крају, она и нема перспективу искључиво ради страног управљања и експеримената над њеним народом и институцијама", поручио је Стевандић.

Крњи Уставни суд БиХ тврди да су интервенције Кристијана Шмита у Кривичном закону БиХ "у складу са Уставом БиХ и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода".

(Срна)

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Тагови :

Ненад Стевандић

Уставни суд БиХ

Народна скупштина Републике Српске

Кристијан Шмит

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