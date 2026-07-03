Стевандић: Уставни Суд БиХ понизио парламентарну скупштину

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је да је Уставни суд БиХ данашњом одлуком понизио Парламентарну скупштину БиХ и укинуо законодавну функцију, те "именовао Кристијана Шмита за законодавца".
"Ово је први пут у историји било које земље да њен Уставни суд прихвата странца за законодавца, а дерогира властити парламент", истакао је Стевандић за Срну.
Он је навео да то говори у какав пакао и хаос је страно управљање довело БиХ.
"На крају, она и нема перспективу искључиво ради страног управљања и експеримената над њеним народом и институцијама", поручио је Стевандић.
Крњи Уставни суд БиХ тврди да су интервенције Кристијана Шмита у Кривичном закону БиХ "у складу са Уставом БиХ и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода".
(Срна)
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