Минић са представницима Црвеног крста Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са генералним секретаром Црвеног крста Републике Српске Рајком Лазићем.
Током састанка посебан акценат стављен је на побољшање континуиране финансијске подршке Црвеном крсту Републике Српске, како би ова организација несметано реализовала своје програмске активности и наставила да јача своје капацитете.
Премијер Минић истакао је да Влада Републике Српске препознаје Црвени крст као доказаног и поузданог партнера, који својим радом даје значајан допринос систему хуманитарне и социјалне заштите у Републици Српској.
Генерални секретар Црвеног крста Републике Српске упознао је премијера са активностима и приоритетима организације, с посебним освртом на јачање капацитета за дјеловање у ванредним околностима, развој Едукативног центра и унапређење видљивости рада Црвеног крста.
Истакнуто је да ће институције Републике Српске и у наредном периоду наставити да подржавају рад Црвеног крста, препознајући његову незамјењиву улогу у пружању помоћи најугроженијим категоријама становништва.
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