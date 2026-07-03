Ово су носиоци листа СПС-а на изборима

Аутор:АТВ редакција
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На изборима за Народну скупштину Републике Српске СПС наступа под називом листе „СПС – ГОРАН СЕЛАК – ПОКРЕТ ЈЕДИНСТВЕНА СРПСКА“, док на изборима за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ наступа под називом „СПС – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРПСКЕ – ГОРАН СЕЛАК“.
У Изборној јединици 6 СПС на изборима за Народну скупштину Републике Српске наступа у коалицији са Покретом Јединствена Српска.
На предстојећим изборима СПС наступа под слоганом „ПОРОДИЦА, ПРАВДА, ПОНОС“, који представља јасно опредјељење партије да штити породичне вриједности, гради праведно друштво и чува понос, достојанство и уставни положај Републике Српске.
СПС понудиће бирачима кандидате који имају завидну професионалну каријеру и истинске моралне квалитете.
Иза њих су мjерљиви резултати и дjела која нико не може оспорити.
Носиоци листа за Народну скупштину Републике Српске су:
Изборна јединица 1 – Душко Милетић (Приједор)
Изборна јединица 2 – Владимир Богојев (Градишка)
Изборна јединица 3 – Горан Селак (Бања Лука)
Изборна јединица 4 – Игор Јеремић (Брод)
Изборна јединица 5 – Драгутин Шкребић (Теслић)
Изборна јединица 6 – Чедомир Стојановић (Бијељина)
Изборна јединица 7 – Синиша Мијатовић (Зворник)
Изборна јединица 8 – Стефан Куљанин (Источна Илиџа)
Изборна јединица 9 – Максим Скоко (Гацко)
Носиоци листа за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ су:
Изборна јединица 1 – Небојша Раковић (Бања Лука)
Изборна јединица 2 – Јелена Родић (Теслић)
Изборна јединица 3 – Дејан Кашиковић (Требиње)
Социјалистичка партија Српске пружа пуну подршку кандидатури Саве Минића за предсједника Републике Српске и кандидатури Жељке Цвијановић за српског члана Предсједништва БиХ.
СПС на изборе излази са одговорним, препознатљивим и посвећеним кандидатима који ће се залагати за заштиту интереса Републике Српске, јачање институција, економски развој, социјалну правду и бољи живот свих грађана.
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