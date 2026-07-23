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Потписани уговори са кадетима и уручени кључеви нових возила САЈ-у и Жандармерији

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Сретен Рајилић
23.07.2026 19:38

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МУП Републике Српске
Фото: ATV

Полицијску академију, из жеље да буде дио система у служби грађана Републике Српске, уписала је Тијана Касаповић из Бањалуке.

"Позив полицијског службеника сматрам изузетно одговорним, часним и захтјевним и потрудићу се да сутра у року службе испуним све захтјеве који ми се нађу на путу, а све у циљу заштите безбједности грађана Републике Српске", рекла је Тијана Касаповић, кадет.

Свечаношћу и потписивањем уговора у Центру за обуку МУП-а Српске у Залужанима озваничено је школовање 29. класе Полицијске академије.

"Ово су млади људи који су прошли селекцију и почели наставу 13. јула, њих 359, од тога 62 девојке, тако да у овоме тренутну имамо пуну Полицијску академију. Средњу школу унутрашњих послова ћемо уписати, наравно, када почиње и редовна школска година. Тако да, наш процес школовања непрекинуто траје", рекао је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.

Уручени су и кључеви нових службених возила Специјалној Антитерористичкој јединици и Жандармерији. У склопу модернизације Министарства унутрашњих послова, кључеве 20 возила уручио је предсједник Владе Саво Минић.

"Кад је у питању министарство унутрашњих послова, могу рећи да је направљен један велики искорак, у смислу опремања савремености, мобилности МУП-а, да ћемо са системом везе бити доста, нећу рећи сигурнији, али могу рећи и тако, него бићемо доста оперативнији. МУП и наши полицајци у Републици Српској су гарант мира. Они гарантују и имовину, гарантују све оно што у Републици Српској у овом моменту треба да буде", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Ова возила кључна су подршка припадницима елитних јединица, јер омогућавају мобилност и на неприступачним теренима, транспорт тактичке опреме и издржљивост. Свеукупно, министарство унутрашњих послова од почетка године набавило је 570 возила, 30 милиона марака вриједности.

"Наше задовољство је велико зато што имамо не само високо обучене и етичке генерације полицајаца, специјалаца и жандармерије, него имамо и врхунску опрему са којом се служе и могућности да, како је рекао министар, реагују моментално. Они нису само чувари наслеђа него и наше будућности", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне Скупштине Републике Српске.

По завршетку свечаности, званичници су се придружили кадетима на ручку у кантини.

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Тагови :

Полиција

Саво Минић

Република Српска

МУП Републике Српске

Полицијска академија

Бањалука

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