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Друштвене мреже одузимају чар путовањима: Туристи стижу на дестинацију без осјећаја изненађења

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 20:07

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Плажа је дио морске, језерске или речне обале који је уређен или природан и погодан за купање и одмор људи. Састоји се од материјала попут песка, ситног камења или шљунка.
Фото: pexels/ Oleg Prachuk

ТикТок, Инстаграм и друге друштвене мреже омогућавају нам да прије поласка на одмор упознамо скоро сваки кутак дестинације коју желимо да посетимо. Иако то може бити корисно када правите план путовања, постоји и друга страна медаље - узбуђења од посјете новог мјеста готово да више и нема.

Некада је један од најузбудљивијих дијелова путовања био тренутак када први пут угледате улицу, трг, плажу или знаменитост о којој сте до тада само слушали. Данас је тај осјећај све ређи, јер већина нас пре поласка детаљно истражује дестинацију, а друштвене мреже нас непрестано засипају фотографијама и видео-снимцима најпознатијих мјеста.

Иако интернет и друштвене мреже олакшавају планирање путовања, проналажење смјештаја, јавног превоза и локалних атракција, све више људи сматра да управо због тога нестаје елемент изненађења који је некада био један од најљепших дијелова путовања. Истраживање спроведено међу око 10.000 путника из Европе, Велике Британије, Сједињених Америчких Држава, Канаде, Аустралије и Латинске Америке, показује да се овај недостатак узбуђења све јасније примећује.

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Чак 68 одсто испитаника изјавило је да им је дестинација коју су први пут посјетили већ деловала познато јер су прије путовања погледали велики број фотографија и видео-снимака на интернету. Поред тога, 74 одсто туриста признало је да толико темељно истражује дестинацију прије поласка да им по доласку остаје врло мало истинских изненађења.

Још 64 одсто испитаника рекло је да већ препознаје знаменитости, тргове и видиковце као да су их већ више пута посјетили, захваљујући садржају који су претходно видјели на друштвеним мрежама.

Како поново унијети дозу изненађења у путовање

Иако је тешко потпуно избјећи информације које алгоритми свакодневно пласирају, постоји неколико начина да путовање поново добије дозу спонтаности. На примјер, умјесто бескрајног прегледања ТикТока, Инстаграма или разговора са АИ четботовима, стручњаци препоручују коришћење класичних туристичких водича. Многи од њих пружају довољно информација за планирање путовања, али не приказују сваки детаљ дестинације.

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Поред тога, иако дјелује као помало заборављена навика, разговор са локалним становништвом и другим путницима и даље је један од најбољих начина да откријете занимљива мјеста која се ријетко појављују на друштвеним мрежама.

Осим туристичких центара, добар извор препорука чак могу бити и барови, нарочито они у хотелима, гдје путници често размјењују искуства и утиске.

Да ли то значи да треба путовати без плана

Све ово не значи да треба потпуно одустати од планирања. Туристичке мапе и класични водичи увијек могу послужити као оријентир и помоћи да пронађете историјске четврти, музеје или дијелове града познате по добром ноћном животу. Међутим, стручњаци савјетују да телефон понекад ипак остане у џепу, а пажња буде усмјерена на окружење, јер управо тада најчешће настају најљепша путничка искуства.

И наравно, чак и ако путовање испланирате, увијек можете бити и помало спонтани - шетња без циља или изван оквира унапред испланираних оквира може вас одвести до скривеног кафића, ресторана, малог музеја или неке необичне улице за коју не бисте ни знали да сте се осљањали искључиво на препоруке са интернета преноси "Јуроњуз".

(рт балкан)

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Тагови :

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друштвене мреже

туристи

туристичке дестинације

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