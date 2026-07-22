Пријетња из Ирана: Ако ми не будемо могли, неће нико!

Аутор:АТВ редакција
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Уколико Иран не буде могао да продаје нафту, то неће моћи да ради ниједна друга земља на Блиском истоку, изјавио је предсједник иранског парламента Мохамед Багер Галибаф.
Он је нагласио да ниједна инфраструктура у регији неће бити безбједна ако се не гарантује безбједност Ирана.
"У регији гдје ми не продајемо нафту, нико неће продавати нафту. Ако наша безбједност није осигурана, ниједна инфраструктура неће бити безбједна. Безбједност мореуза лежи у склањању америчке војске. Више пута смо рекли да се ситуација у мореузу неће вратити у предратно стање", написао је Галибаф на "Иксу".
Сукоб САД и Ирана настављен је 8. јула. Техеран је 12. јула најавио затварање Ормуског мореуза до окончања мијешања САД у дешавања у регији.
Сљедећег дана, амерички предсједник Доналд Трамп поново је увео блокаду иранских лука, преноси Срна.
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