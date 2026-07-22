Цијене расту из дана у дан: Дизел опет премашио 3 КМ!

Аутор:Теодора Беговић
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Цијене сирове нафте порасле су за 4% у односу на јуче, што је рекорд у посљедњих шест седмица. Идемо у корак са свијетом. Пумпе у Српској редовно су ажурне за ванредне скокове цијена горива.
Негдје и три и двадесет за дизел, али нигдје испод три. Бар ми нисмо наишли. Цијене из дана у дан расту.
На појединим бензинским пумпама у Босни и Херцеговини литар дизела поново је премашио три конвертибилне марке. Због раста цијене сирове нафте на свјетском тржишту, стручњаци упозоравају да би гориво могло додатно поскупјети. Веће цијене на пумпама увијек значе и скупљи превоз, али и нови удар на џепове грађана кроз раст цијена бројних производа и услуга.
Нови талас поскупљења забринуо је, али није изненадио грађане Бањалуке.
" Није за мене никакво изненађење, сада већ дневно поскупљује. Сипа се када се може и колико се може. Ништа ми ту не можемо. Поскупи гориво, а када појефтини цијене се не враћају. До кад ћемо издржати - видјећемо.
- Све једно друго вуче. Поскупи гориво, поскупи струја, поскупе лијекови, поскупе намирнице, а знате какав је наш стандард.
-Ништа ми ту не можемо. То ће све бити и још скупље и још горе", кажу грађани.
Цијене горива мијењају се на дневном нивоу. Тренутна цијена дизела износи од три до три и 20 конвертибилних марака. Лоша вијест – на томе се неће зауставити. Добра вијест – залиха деривата има довољно.
"Ако тренутно погледамо све улазне параметре и рафинеријске цијене од рафинерија у окружењу и велетрговаца можемо, нажалост, констатовати да ће цијене и даље бити под тенденцијом раста. Преко 3,20 КМ можемо готово сигурно очекивати да ће цијене расти, али сада не би лицитирали до ког ће износа цијене ићи јер све зависи од даљих дешавања на Блиском истоку", рекао је Ђорђе Савић, предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима у Привредној комори Републике Српске.
Поскупљење горива, као енергента, неминовно ће довести до повећања цијена свих производа, што ће довести до новог таласа инфлације, с којим ће се грађани тешко изборити, истичу економисти.
"С друге стране, имамо и нешто што се зове „лагано повећање цијена“ да би трговци ипак нешто и зарадили. Поскупјело је гориво, али ћемо ми повећати цијене мало више да и ми имамо неки интерес. Ситуација је таква да је већ сад преко 6% инфлација у БиХ. Видјећемо како ће се ствари даље одвијати јер се тренутно заиста не може предвидјети", рекао је Зоран Павловић, економиста.
Највећи проблем је што када једном крене циклус повећања цијена, због повећања цијене енергената, долазимо у позицију да када цијена тих енергената падне, трговци не смање своје цијене, на шта се потрошачи већ одавно жале.
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