Лејкерси савладали Вориорсе у дербију вечери, Дончић надиграо Карија

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Лос Анђелес лејкерса на домаћем терену побиједили су Голден Стејт вориорсе резултатом 127:105 (34:33, 32:19, 36:16, 25:37) на почетку нове сезоне НБА лиге. Лука Дончић предводио је побједнички тим са 28 поена, осам скокова и седам асистенција.
Послије изједначене прве четвртине, Лејкерси су преузели контролу над утакмицом. Другу дионицу добили су са 32:19, а у трећој су додатно увећали предност, примивши свега 16 поена.
Дончић је био најзапаженији у домаћем тиму са 28 поена, осам скокова и седам асистенција, док је Остин Ривс додао 23 поена и шест асистенција. Вокер Кеслер постигао је 26 поена уз девет скокова, а посебно се истакао беспрекорним шутем из игре – погодио је свих 12 покушаја.
LUKA DONCIC NO WAY. 🔥🔥🔥
Has words for Yaxel after. https://t.co/PzGuvHasUx— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 22, 2026
Голден Стејт је у посљедњој четвртини успио да смањи заостатак, али није озбиљније угрозио побједу домаћина. Лејкерси су добром одбраном и ефикасношћу у нападу убједљиво отворили сезону и најавили да ће бити озбиљан противник у наставку такмичења.
Што се тиче Голден Стејта, Стеф Кари био је најефикаснији у редовима гостујуће екипе са 23 поена, уз шут из игре 7/15, док је погодио двије тројке из седам покушаја.
(РТС)
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