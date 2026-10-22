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Лејкерси савладали Вориорсе у дербију вечери, Дончић надиграо Карија

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22.10.2026 07:16

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Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић, лијево, окреће се према навијачима након што је постигао кош, док кошаркаш Голден Стејт вориорса Дрејмонд Грин држи лопту током првог полувремена НБА утакмице одигране у сриједу, 21. октобра 2026. године, у Лос Анђелесу.
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Кошаркаши Лос Анђелес лејкерса на домаћем терену побиједили су Голден Стејт вориорсе резултатом 127:105 (34:33, 32:19, 36:16, 25:37) на почетку нове сезоне НБА лиге. Лука Дончић предводио је побједнички тим са 28 поена, осам скокова и седам асистенција.

Послије изједначене прве четвртине, Лејкерси су преузели контролу над утакмицом. Другу дионицу добили су са 32:19, а у трећој су додатно увећали предност, примивши свега 16 поена.

Дончић је био најзапаженији у домаћем тиму са 28 поена, осам скокова и седам асистенција, док је Остин Ривс додао 23 поена и шест асистенција. Вокер Кеслер постигао је 26 поена уз девет скокова, а посебно се истакао беспрекорним шутем из игре – погодио је свих 12 покушаја.

Голден Стејт је у посљедњој четвртини успио да смањи заостатак, али није озбиљније угрозио побједу домаћина. Лејкерси су добром одбраном и ефикасношћу у нападу убједљиво отворили сезону и најавили да ће бити озбиљан противник у наставку такмичења.

Што се тиче Голден Стејта, Стеф Кари био је најефикаснији у редовима гостујуће екипе са 23 поена, уз шут из игре 7/15, док је погодио двије тројке из седам покушаја.

(РТС)

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Тагови :

кошарка

Лука Дончић

Лос Анђелес Лејкерси

утакмица

побједа

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