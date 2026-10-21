Прва побједа КК Игокеа у Винлајн Баскет купу

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее савладали су Парму Перм резултатом 100:86 у првом колу групе А Винлајн Баскет купа.
Изабраници Ненада Стефановића одиграли су најбољу утакмицу од почетка сезоне и на крају уписали заслужен тријумф.
Чак пет двоцифрених играча имао је домаћи тим, а најефикаснији био је Петар Ковачевић са 19 поена. Пратили су га Нејт Пјер Луис са 17 и Лазар Стефановић са 16 поена.
На другој страни Џеремија Мартин убацио је 24 поена.
Игокеа наредну утакмицу игра већ у суботу када у Лакташе стиже Црвена звезда у петом колу АБА лиге.
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