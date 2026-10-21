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Трамп: Крај сукоба у Украјини ближи него икад

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21.10.2026 21:44

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Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп сматра да се је крај оружаног сукоба у Украјини ближи него икад раније.

"Разговарао сам са руским предсједником Владимиром Путином о рјешењу овог рата са Украјином за који мислим да се ближи крају и да је то можда сада ближе него икад", нагласио је Трамп.

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Путин је раније данас разговарао са специјалним представником америчког предсједника Стивеном Виткофом у Санкт Петербургу о америчкој улози у рјешавању украјинске кризе и економској сарадњи САД и Русије.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков саопштио је раније да је састанак трајао око три сата.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Украјина

Русија

Америка

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