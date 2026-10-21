Изазивање националне мржње: Нејасан закон, спорне процедуре

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Источном Сарајеву против приведеног мушкарца из Сарајева предаће Тужилаштву БиХ извјештај о почињеном кривичном дјелу изазивања националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости.
Срби су до сада били најзаступљенији на оптужницама и пресудама по наведеном члану Кривичног закона БиХ који је 2021. године, по одласку из БиХ наметнуо Валентин Инцко.
Босни и Херцеговини без сумње је потребан члан закона који третира ово питање, али то је један од посљедњих легислативних урадака који би смио да буде тако лоше и неодређено формулисан.
Гости Централних вијести су адвокати пресуђених по наведеном законском рјешењу - Миодрага Малића и Војина Павловића, Милан Петковић и Мирко Благојевић.
Гостовање погледајте у прилогу:
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