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Изазивање националне мржње: Нејасан закон, спорне процедуре

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21.10.2026 21:27

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Адвокати Милан Петковић и Мирко Благојевић
Фото: АТВ

Полиција у Источном Сарајеву против приведеног мушкарца из Сарајева предаће Тужилаштву БиХ извјештај о почињеном кривичном дјелу изазивања националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости.

Срби су до сада били најзаступљенији на оптужницама и пресудама по наведеном члану Кривичног закона БиХ који је 2021. године, по одласку из БиХ наметнуо Валентин Инцко.

Босни и Херцеговини без сумње је потребан члан закона који третира ово питање, али то је један од посљедњих легислативних урадака који би смио да буде тако лоше и неодређено формулисан.

Гости Централних вијести су адвокати пресуђених по наведеном законском рјешењу - Миодрага Малића и Војина Павловића, Милан Петковић и Мирко Благојевић.

Гостовање погледајте у прилогу:

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Тагови :

мржња према србима

Срби

Источно Сарајево

закон

Милан Петковић

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