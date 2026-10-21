Logo

Делегација Српске у посјети САД - пријем у Генералном конзулату Србије у Њујорку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.10.2026 20:06

Коментари:

1
Делегација Српске у посјети САД - пријем у Генералном конзулату Србије у Њујорку
Фото: Уступљена фотографија

Амбасадор Владимир Божовић, генерални конзул Србије у Њујорку, предсједник Друштва страних конзула у Њујорку (SoFC) и предсједавајући Глобалног савјета конзуларних лидера организације United World Leaders, примио је у Генералном конзулату Србије у Њујорку делегацију Републике Српске.

Делегацију су предводили генерални секретар предсједника Републике Српске Марко Ромић и шеф Представништва Републике Српске у Бечу Младен Филиповић, са сарадницима.

Сусрет је представљао наставак успјешно започетих активности усмјерених на јачање институционалне, привредне и инвестиционе сарадње, као и на повезивање привредних и финансијских актера из Сједињених Америчких Држава са Србијом и Републиком Српском, саопштено је из Генералног конзулата Србије у Њујорку.

Током претходних активности делегације у Њујорку успостављени су значајни контакти са привредним коморама града и државе Њујорк, организацијом Global Chamber, као и са појединим банкарским и финансијским институцијама.

Разговори у Генералном конзулату били су посвећени могућностима даљег развоја ових веза, конкретизацији започетих иницијатива и отварању нових канала за привлачење инвестиција.

Делегација Српске у посјети САД
Делегација Српске у посјети САД
Уступљена фотографија

Посебна пажња посвећена је могућности организовања заједничког инвестиционог форума Србије и Републике Српске у Њујорку, који би окупио представнике привреде, инвестиционих фондова, банака, финансијских институција и пословне заједнице, са циљем представљања развојних потенцијала, инвестиционих могућности и конкретних пројеката.

Божовић и представници делегације истакли су значај координисаног наступа, међусобног поштовања и снажнијег повезивања са међународним партнерима, посебно на америчком тржишту, гдје постоје значајне могућности за развој привредних односа, инвестициону сарадњу и дугорочна партнерства.

Након боравка у Њујорку, делегација Републике Српске наставља посету Сједињеним Америчким Државама у Вашингтону, гдје ће Ромић одржати предавање на Правном факултету Универзитета Џорџтаун под називом "Три деценије Дејтона: мир који никада није постао држава". Предавању ће присуствовати и амбасадор Србије у Вашингтону Драган Шутановац.

Посјета и одржани сусрети потврђују значај континуиране сарадње представника Србије и Републике Српске у повезивању са међународним институцијама и пословним круговима, као и у промовисању заједничких економских интереса. Јачање постојећих партнерстава и успостављање нових пословних веза представљају важан корак ка бољем коришћењу инвестиционих потенцијала и стварању услова за дугорочни економски развој и просперитет, наведен је у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Делегација Републике Српске

Америка

посјета

званична посјета

Коментари (1)

Више из рубрике

Саво Минић за говорницом на манифестацији "Дани културе Срба у Мађарској".

Република Српска

Минић: Срби и данас воде битку, и то за очување идентитета

1 ч

1
Ишаран мурал на српској тробојци на згради у Источном Сарајеву

Република Српска

Не престаје мржња према Србима: Грађани узнемирени, инциденти све чешћи

1 ч

7
Предсједник Милорад Додик на предизборном скупу листе "Александар Вучић - Уједињена Србија" у Нишу

Република Српска

Додик: Република Српска уз Александра Вучића

2 ч

3
Српском народу током ноћи упућене су тешке увреде. На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано је "геноцидаши".

Република Српска

Мисија ОЕБС-а изразила забринутост због порука на билбордима, муралима и графитима

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

27

Изазивање националне мржње: Нејасан закон, спорне процедуре

21

12

Држављани БиХ који примају пензију из Хрватске добијају годишњи додатак

21

11

АТВ Интервју: Биљана Гутић Бјелица

21

05

Прва побједа КК Игокеа у Винлајн Баскет купу

20

54

У стравичном судару погинуо мушкарац, повријеђено више особа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима