Делегација Српске у посјети САД - пријем у Генералном конзулату Србије у Њујорку

Аутор:АТВ редакција
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Амбасадор Владимир Божовић, генерални конзул Србије у Њујорку, предсједник Друштва страних конзула у Њујорку (SoFC) и предсједавајући Глобалног савјета конзуларних лидера организације United World Leaders, примио је у Генералном конзулату Србије у Њујорку делегацију Републике Српске.
Делегацију су предводили генерални секретар предсједника Републике Српске Марко Ромић и шеф Представништва Републике Српске у Бечу Младен Филиповић, са сарадницима.
Сусрет је представљао наставак успјешно започетих активности усмјерених на јачање институционалне, привредне и инвестиционе сарадње, као и на повезивање привредних и финансијских актера из Сједињених Америчких Држава са Србијом и Републиком Српском, саопштено је из Генералног конзулата Србије у Њујорку.
Током претходних активности делегације у Њујорку успостављени су значајни контакти са привредним коморама града и државе Њујорк, организацијом Global Chamber, као и са појединим банкарским и финансијским институцијама.
Разговори у Генералном конзулату били су посвећени могућностима даљег развоја ових веза, конкретизацији започетих иницијатива и отварању нових канала за привлачење инвестиција.
Посебна пажња посвећена је могућности организовања заједничког инвестиционог форума Србије и Републике Српске у Њујорку, који би окупио представнике привреде, инвестиционих фондова, банака, финансијских институција и пословне заједнице, са циљем представљања развојних потенцијала, инвестиционих могућности и конкретних пројеката.
Божовић и представници делегације истакли су значај координисаног наступа, међусобног поштовања и снажнијег повезивања са међународним партнерима, посебно на америчком тржишту, гдје постоје значајне могућности за развој привредних односа, инвестициону сарадњу и дугорочна партнерства.
Након боравка у Њујорку, делегација Републике Српске наставља посету Сједињеним Америчким Државама у Вашингтону, гдје ће Ромић одржати предавање на Правном факултету Универзитета Џорџтаун под називом "Три деценије Дејтона: мир који никада није постао држава". Предавању ће присуствовати и амбасадор Србије у Вашингтону Драган Шутановац.
Посјета и одржани сусрети потврђују значај континуиране сарадње представника Србије и Републике Српске у повезивању са међународним институцијама и пословним круговима, као и у промовисању заједничких економских интереса. Јачање постојећих партнерстава и успостављање нових пословних веза представљају важан корак ка бољем коришћењу инвестиционих потенцијала и стварању услова за дугорочни економски развој и просперитет, наведен је у саопштењу.
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