Мисија ОЕБС-а изразила забринутост због порука на билбордима, муралима и графитима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мисија ОЕБС-а у БиХ изразила је забринутост због порука на билбордима, муралима и графитима након исписивања увредљиве поруке на застави Републике Српске у Источном Новом Сарајеву, те позвала надлежне органе да благовремено реагују на овакве инциденте.
Из ОЕБС-а су навели да приписивање колективне кривице читавој заједници није у складу с принципима индивидуалне одговорности, поштовања људског достојанства и истинског помирења.
Србија
Вучић захвалио Додику: У недјељу побјеђујемо и за Српску
Исказана је изузетна забринутост због, како су навели, недавног пораста реторике подјела, увредљивих и непријатељских наратива, укључујући поруке на билбордима, мурале и графите.
Сматрају да такве поруке продубљују неповјерење, подстичу нетолеранцију и подривају напоре усмјерене на изградњу мира и инклузивних заједница.
"Мисија позива политичке лидере, јавне личности и грађане да се уздрже од таквих поступака. Позива надлежне органе да на овакве инциденте реагују благовремено, досљедно и транспарентно, како би се ојачало повјерење јавности у институције", наведено је у одговору ОЕБС-а.
Указано је и да су узајамно поштовање и разумијевање, као и конструктиван дијалог, неоходни за мир и будућност свих у БиХ.
Србија
Велики предизборни скуп "Уједињена Србија"; Додик: Дијелимо идеју једне државе
Натпис "геноцидаши" уклоњен је данас са мурала српске тробојке на стамбеној згради у Источном Новом Сарајеву.
Полиција је ухапсила Сарајлију чији су иницијали Н. К. због сумњи да је на муралу српске тробојке исписао увредљиви натпис.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч2
Република Српска
4 ч7
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
21
30
21
27
21
12
21
11
21
05
Тренутно на програму