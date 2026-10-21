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Мисија ОЕБС-а изразила забринутост због порука на билбордима, муралима и графитима

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21.10.2026 18:54

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Српском народу током ноћи упућене су тешке увреде. На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано је "геноцидаши".
Фото: RTRS

Мисија ОЕБС-а у БиХ изразила је забринутост због порука на билбордима, муралима и графитима након исписивања увредљиве поруке на застави Републике Српске у Источном Новом Сарајеву, те позвала надлежне органе да благовремено реагују на овакве инциденте.

Из ОЕБС-а су навели да приписивање колективне кривице читавој заједници није у складу с принципима индивидуалне одговорности, поштовања људског достојанства и истинског помирења.

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Исказана је изузетна забринутост због, како су навели, недавног пораста реторике подјела, увредљивих и непријатељских наратива, укључујући поруке на билбордима, мурале и графите.

Сматрају да такве поруке продубљују неповјерење, подстичу нетолеранцију и подривају напоре усмјерене на изградњу мира и инклузивних заједница.

"Мисија позива политичке лидере, јавне личности и грађане да се уздрже од таквих поступака. Позива надлежне органе да на овакве инциденте реагују благовремено, досљедно и транспарентно, како би се ојачало повјерење јавности у институције", наведено је у одговору ОЕБС-а.

Указано је и да су узајамно поштовање и разумијевање, као и конструктиван дијалог, неоходни за мир и будућност свих у БиХ.

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Натпис "геноцидаши" уклоњен је данас са мурала српске тробојке на стамбеној згради у Источном Новом Сарајеву.

Полиција је ухапсила Сарајлију чији су иницијали Н. К. због сумњи да је на муралу српске тробојке исписао увредљиви натпис.

(Срна)

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Тагови :

ОЕБС

Источно Сарајево

увредљив натпис

Графит

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